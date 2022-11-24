Курс на поддержание комфорта. Бюджет областного центра на предстоящие три года обсудили с жителями

Общественные слушания прошли в минувший вторник в Доме культуры «Родина». Как сообщил собравшимся вице-мэр Виталий Данилов, казна главного города области формировалась в непростых условиях. Поскольку в проекте бюджета на предстоящую трехлетку расходы превышают доходы, пришлось практически отказаться от масштабных проектов.

Более половины, а именно 67 % всех расходов, в следующем году будет направлено на бюджетную сферу – это образование, поддержка незащищенных категорий населения, культура и спорт. Остальное уйдет на дороги, жилищно-коммунальную отрасль и другие направления, от которых зависит создание комфортной городской среды и атмосферы благополучия для южносахалинцев.

В городе действует свыше 20 муниципальных программ. Они охватывают практически все отрасли – это, конечно же, социальная сфера, а также транспорт, газификация, развитие экономики и финансов, укрепление правопорядка, защита от чрезвычайных ситуаций. Их реализация продолжится и в дальнейшем.

– При этом в 2023 году больше всего средств пойдет на образование (свыше 10 млрд рублей), дороги (в дорожный фонд закладывается более 4 млрд рублей) и ЖКХ (свыше 3 млрд рублей), – пояснил Виталий Данилов.

В таких же пропорциях предполагается финансировать эти направления все три года. Это означает, что бюджет областного центра остается социально ориентированным. Отметим, на расходы, связанные с социальной политикой, планируется направить 2 766,0 млн рублей, или 10 процентов от общего объема. За счет средств бюджета города в областном центре оказывается более 60 мер социальной поддержки, которыми охвачено более 44 тысяч жителей – это практически четверть населения города. Все меры будут сохранены.

Такая тенденция хорошо видна по отдельным пунктам. Город продолжит строительство дополнительного здания к действующей школе № 30 в Луговом (туда планируется направить 474 млн рублей) и строительство здания для Центральной детской музыкальной школы (расходы составят 15 млн рублей). В 2024 году траты на образование должны составить около 9,4 млрд рублей, в 2025 – около 8,5 млрд.

По статье расходов на жилищно-коммунальную сферу 211 млн рублей предусмотрено для приобретения квартир гражданам, переселяющимся из аварийных или непригодных домов, и на продолжение ранее начатого строительства; 349 млн рублей пойдет на капитальный ремонт жилья и инженерных сетей. 1 млрд 459 млн рублей выделяется на благоустройство территорий – а это и организация праздников, и освещение улиц, и наряду с этим ликвидация несанкционированных свалок (более чем насущная необходимость), содержание захоронений, общественных туалетов и пр.

В этом же разделе, сообщила собравшимся директор департамента финансов южно-сахалинской мэрии Юлия Квасникова, намечены бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию водопроводных сетей и коммунальной инфраструктуры на юге областного центра, а также в Новой Деревне. Расходы дорожного фонда (4 млрд 130 млн рублей) предусматривают как масштабный ремонт дорог, так и капремонт дворов.

Не забыт малый и средний бизнес. Город поможет предпринимателям, которые заняты образовательной деятельностью, возводят социально ориентированные объекты розничной торговли, объекты бытового обслуживания, имеют статус самозанятых и пр. На эти цели предусмотрено 15 млн рублей.

– Для поддержки инвестиционной деятельности запланированы ассигнования на проекты (573 млн рублей), которые реализуются на условиях концессии, – отметила Юлия Квасникова. – Это строительство и эксплуатация участка автодороги местного значения в районе улицы Крылова и части улицы Героической; реконструкция и последующая эксплуатация отдельных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения; возведение инфраструктуры снабжения теплом и горячей водой для нового микрорайона «Уюн».

Работа над проектом главного финансового документа областной столицы началась давно, все желающие могли внести в него свои предложения. К началу общественных слушаний было подано 37 таких дополнений. На самих слушаниях желающих высказаться и указать адреса, на которые нужно обратить внимание, в заполненном зале Дома культуры было более чем достаточно. Председатель общественного самоуправления из Хомутово Олег Меркушев обратил внимание на проблемный перекресток улиц Ленина и Транзитной – пробки на нем стали настоящим бичом.

Жителей Синегорска интересовало, когда у них в селе появится установка для очистки воды. Педагоги задали вопрос: не уменьшится ли в связи с намечаемым бюджетным дефицитом финансирование адресной поддержки одаренных детей и летнего трудоустройства подростков? Из ответов руководителей города следовало, что эти и другие вопросы учтены в расходной части бюджета. На следующий год власти обещают синегорцам запуск необходимого им агрегата для водоочистки – средства на эти цели предусмотрены. В прежних объемах сохраняется поддержка юных талантов и расходы на летнее трудоустройство школьников. Не забыт перекресток Ленина с Транзитной, модернизация его есть в планах, реализуют их чуть позднее, при улучшении финансовой обстановки.

Продолжится транспортная реформа (это вопрос тоже весьма актуален для жителей) – весной следующего года в областной центр поступит партия из 100 новых автобусов на газомоторном топливе, они заменят подвижной состав, чей срок службы подходит к концу.

Немало было вопросов о дворах. Жители уже успели оценить проведенный там капитальный ремонт. Эта работа также продолжится.

По итогам публичных слушаний единогласно был принят итоговый документ, включающий в себя все поступившие предложения. Далее проект решения об утверждении результатов публичных слушаний по проекту бюджета, включающий эти предложения, будет направлен на рассмотрение в городскую думу.

Антон СМОЛЯКОВ.