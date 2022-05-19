Курс – на развитие. Губернатор Валерий Лимаренко отчитался о работе регионального правительства на заседании Сахалинской областной думы

Медицинские программы

34 тыс. сахалинцев и курильчан прошли углубленную медицинскую диагностику с начала года. Всего в 2022-м стоит задача провести обследование 90 тыс. жителей островного региона. Это на 17 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Об этом 19 мая сообщил губернатор Валерий Лимаренко, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о деятельности регионального правительства за год.

– Диагностика – это лучший способ выявить опасные заболевания на ранних стадиях. После углубленных обследований на дальнейшее лечение направили почти 9 тысяч сахалинцев и курильчан, ранее не подозревавших о своих болезнях. А это спасенные жизни людей, – сказал Валерий Лимаренко.

Особое внимание уделяется пациентам в возрасте 65+ и мужчинам 55+. На островах действует 15 центров углубленной диагностики. В апреле такие открылись в Курильске и селе Сокол Долинского района. В июле этого года будет запущен корпус поликлиники № 4 в Южно-Сахалинске, где также разместится центр медосмотров. Он будет принимать более 400 человек за смену.

– У жителей Сахалинской области есть возможность пройти разные программы диагностики. Узкопрофильные направлены на обследование конкретных систем и органов. Например, желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, репродуктивного здоровья.

Есть и расширенные программы, нацеленные на диагностику всего организма. Ввод новых объектов здравоохранения дает больше возможностей внедрять такие передовые методы, а жителям – вовремя обследоваться и приступать к лечению на ранних стадиях, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

По инициативе Валерия Лимаренко в Сахалинской области улучшили систему записи к врачу. Графиком работы специалистов начали управлять централизованно, благодаря чему количество свободных талонов увеличилось более чем на 30 %. Часть врачей из стационаров направили на работу в поликлиники, что позволило увеличить мощности учреждений здравоохранения первичного звена. К примеру, в Южно-Сахалинске терапевты раньше принимали 730 человек в день, сейчас около 1140.

Налажена система обратной связи с пациентами. После визита к врачу телефонный робот обзванивает людей и просит по пятибалльной шкале оценить качество и доступность медицинской помощи. Если, по отзывам пациентов, на прием к терапевту и узкому специалисту можно записаться в ближайшие 5 календарных дней, поликлиника попадает в зеленую зону. Если разрыв увеличивается с 5 до 10 дней – уходит в желтую зону, если свыше 10 дней – в красную. В этих случаях сахалинский минздрав или главный врач могут принять решение о введении дополнительных талонов за счет увеличения времени работы врачей или привлечения их из стационаров. В районах, где отсутствуют узкие специалисты, проблема решается с помощью телемедицинских консультаций и работы выездных бригад, график которых подстраивается под потребности конкретной территории.

– Оценка пациентами работы врача – важный и значимый инструмент. Обратная связь с людьми, о важности которой заявил губернатор, помогает усовершенствовать подходы в организации медицинской помощи, – считает главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.

В регионе упростили систему записи к узким специалистам. Пациенты, которые состоят на учете с хроническими заболеваниями, получили возможность попасть на прием без предварительного визита к терапевту. Для этого нужно записаться с помощью телефонного сервиса 1-300. Отметим, что время дозвона сократилось с десятков минут до нескольких секунд.

Для сахалинцев и курильчан открылся доступ к электронной медицинской карте. В личном кабинете можно отложить талон к врачу и увидеть результаты своих медицинских обследований.

Отметим, что в 2021 году свыше 3 тыс. островитян получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Уменьшилась доля жителей, которые выезжают на операции за пределы региона. На Сахалине высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по 18 профилям. Для этого созданы все условия – проводится обу­чение специалистов, закуплено передовое оборудование. Сахалинские врачи освоили радиочастотные абляции в сердечно-сосудистой хирургии. В травматологии-ортопедии расширили методики по эндопротезированию суставов конечностей. В онкологии стали использовать внутритканевую, внутриполостную и аппликационную лучевую терапию.

Свыше 1,1 млрд рублей в прошлом году направили на закупку медицинского оборудования. Для лечебных учреждений закупили кислородные станции, рентгеновские системы, эндоскопические комплексы, реанимационное, лабораторное оборудование, автотранспорт.