Курс – на развитие. Губернатор Валерий Лимаренко отчитался о работе регионального правительства на заседании Сахалинской областной думы

Отчет губернатора Валерия Лимаренко в областной думе. Фото: Яндекс.Новости

Медицинские программы

34 тыс. сахалинцев и курильчан прошли углубленную медицинскую диагностику с начала года. Всего в 2022-м стоит задача провести обследование 90 тыс. жителей островного региона. Это на 17 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Об этом 19 мая сообщил губернатор Валерий Лимаренко, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о деятельности регионального правительства за год.

– Диагностика – это лучший способ выявить опасные заболевания на ранних стадиях. После углубленных обследований на дальнейшее лечение направили почти 9 тысяч сахалинцев и курильчан, ранее не подозревавших о своих болезнях. А это спасенные жизни людей, – сказал Валерий Лимаренко.
Особое внимание уделяется пациентам в возрасте 65+ и мужчинам 55+. На островах действует 15 центров углубленной диагностики. В апреле такие открылись в Курильске и селе Сокол Долинского района. В июле этого года будет запущен корпус поликлиники № 4 в Южно-Сахалинске, где также разместится центр медосмотров. Он будет принимать более 400 человек за смену.
– У жителей Сахалинской области есть возможность пройти разные программы диагностики. Узкопрофильные направлены на обследование конкретных систем и органов. Например, желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, репродуктивного здоровья.

Есть и расширенные программы, нацеленные на диагностику всего организма. Ввод новых объектов здравоохранения дает больше возможностей внедрять такие передовые методы, а жителям – вовремя обследоваться и приступать к лечению на ранних стадиях, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

По инициативе Валерия Лимаренко в Сахалинской области улучшили систему записи к врачу. Графиком работы специалистов начали управлять централизованно, благодаря чему количество свободных талонов увеличилось более чем на 30 %. Часть врачей из стационаров направили на работу в поликлиники, что позволило увеличить мощности учреждений здравоохранения первичного звена. К примеру, в Южно-Сахалинске терапевты раньше принимали 730 человек в день, сейчас около 1140.

Налажена система обратной связи с пациентами. После визита к врачу телефонный робот обзванивает людей и просит по пятибалльной шкале оценить качество и доступность медицинской помощи. Если, по отзывам пациентов, на прием к терапевту и узкому специалисту можно записаться в ближайшие 5 календарных дней, поликлиника попадает в зеленую зону.

Если разрыв увеличивается с 5 до 10 дней – уходит в желтую зону, если свыше 10 дней – в красную. В этих случаях сахалинский минздрав или главный врач могут принять решение о введении дополнительных талонов за счет увеличения времени работы врачей или привлечения их из стационаров. В районах, где отсутствуют узкие специалисты, проблема решается с помощью телемедицинских консультаций и работы выездных бригад, график которых подстраивается под потребности конкретной территории.

– Оценка пациентами работы врача – важный и значимый инструмент. Обратная связь с людьми, о важности которой заявил губернатор, помогает усовершенствовать подходы в организации медицинской помощи, – считает главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.

В регионе упростили систему записи к узким специалистам. Пациенты, которые состоят на учете с хроническими заболеваниями, получили возможность попасть на прием без предварительного визита к терапевту. Для этого нужно записаться с помощью телефонного сервиса 1-300. Отметим, что время дозвона сократилось с десятков минут до нескольких секунд.

Для сахалинцев и курильчан открылся доступ к электронной медицинской карте. В личном кабинете можно отложить талон к врачу и увидеть результаты своих медицинских обследований.

Отметим, что в 2021 году свыше 3 тыс. островитян получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Уменьшилась доля жителей, которые выезжают на операции за пределы региона. На Сахалине высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по 18 профилям.

Для этого созданы все условия – проводится обу­чение специалистов, закуплено передовое оборудование. Сахалинские врачи освоили радиочастотные абляции в сердечно-сосудистой хирургии. В травматологии-ортопедии расширили методики по эндопротезированию суставов конечностей. В онкологии стали использовать внутритканевую, внутриполостную и аппликационную лучевую терапию.

Свыше 1,1 млрд рублей в прошлом году направили на закупку медицинского оборудования. Для лечебных учреждений закупили кислородные станции, рентгеновские системы, эндоскопические комплексы, реанимационное, лабораторное оборудование, автотранспорт.
На новые квартиры

Более 1100 сахалинцев и курильчан переехали из аварийного жилья к началу мая. Всего в 2022-м комфортные квартиры получат 5 тыс. человек. В 2021-м новоселье отметили около 4 тыс. переселенцев из аварийного жилфонда. Такую информацию озвучил губернатор Валерий Лимаренко, выступая перед депутатами областной думы с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства.

В этом году новостройки сдали в Поронайске, Корсакове, селах Углезаводск и Стародубское Долинского района, селе Зональное Тымовского района и в райцентре, на Итурупе.

– Мы держим курс на ускоренное расселение людей из аварийных домов. Благодаря этому Сахалинская область первой в стране приступила к реализации новой программы расселения аварийного жилфонда, удалось привлечь федеральные ресурсы.

Мы существенно нарастили объемы жилищного строительства. В прошлом году сдали рекордные 503 тысячи «квадратов» – это порядка 7 тысяч квартир. В этом году намерены держать планку, – сказал Валерий Лимаренко.

Все строящееся на Сахалине и Курилах жилье почти на треть является социальным. Помимо того развивается индустриальное строительство – разворачиваются площадки под крупные жилые кварталы. Так, в прошлом году приступили к реализации проекта по строительству микрорайона «Горизонт». Планируется, что до 2025 года новоселье там отметят 3 тысячи человек.

В Южно-Сахалинске появятся также жилые комплексы «Уюн» и «Северный городок», где в перспективе смогут поселиться почти 20 тыс. человек. В рамках федеральной программы «Дальневосточный квартал» планируется строительство в Дальнем.

– Чтобы сохранить темпы строительства, в регионе реализовали комплекс мер поддержки строительных предприятий. Дано право на увеличение размера авансовых платежей по гос­контрактам, применяется механизм изменения цены контракта для компенсации удорожания строительных материалов.

Мы наращиваем объемы жилищного строительства, что существенно увеличивает рынок первичного жилья и позволяет сдерживать стоимость квадратного метра на островах, – отметил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Для реализации масштабных планов в регионе создаются новые производства. В прошлом году в Южно-Сахалинске запустили «Домостроительный комбинат № 1», где изготавливают железобетонные конструкции для крупнопанельного строительства.

Такая технология позволяет возводить качественные современные дома в течение одного года.

– Наша компания намерена реализовать большие объемы жилищного строительства и социальных объектов. В этом году планируем сдать ряд многоквартирных домов, физкультурно-оздоровительный комплекс и детскую школу искусств в Аниве.

Приступили к реализации крупного проекта по строительству малоэтажного жилого комплекса «Большая полянка» в Дальнем, – рассказал заместитель директора по развитию группы компаний «ЛИГО» Сергей Табаков.

В своем докладе глава региона уделил внимание также строительству социальных объектов. Уже заключен контракт на проектирование и строительство отделения поликлиники № 2 на 120 посещений в смену в Дальнем. Завершение планируется в октябре следующего года.

В этом году приступят к возведению дополнительного корпуса школы № 30 на 550 мест в Луговом. Еще одна школа на 1260 мест на пересечении Комсомольской и Пограничной будет возводиться в рамках федеральной программы развития образования.
– В нашей области идет активное строительство социально важных объектов. В Углегорском районе возводят школу и центр культурного развития, в селе Новом Макаровского района приближается сдача детского сада. Благодаря позиции губернатора Валерия Лимаренко ни одна запланированная стройка не остановилась, а даже наоборот.

В этом году возобновится строительство легкоатлетического манежа и центра бокса в Южно-Сахалинске. Также планируется достроить ФОК в Александровске-Сахалинском. Хочу отметить, что и жилищное строительство на территории области ведется ударными темпами.Возводится более 1 квадратного метра на человека – Сахалинская область заняла 7-е место в России по количеству вводимого жилья, – прокомментировала депутат областной думы, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Наталья Захарчук.
Для строительства социально значимых объектов активно привлекаются внебюджетные средства. С помощью механизма концессии планируется строительство школы на 1260 мест и детского сада на 240 мест на улице Больничной.

Подписана концессия на строительство хирургического корпуса. На принципах государственно-частного партнерства запланировано строительство еще одного отделения поликлиники № 4 и детской поликлиники в областном центре, а также поликлиник в Углегорске и Холмске.

Компания «Газпром» в этом году начнет возводить три объекта: универсальный спортивный зал, центр водных видов спорта, ледовую арену, а в последующем – школу на 1100 мест и детский сад на 240 мест.

Ирина НОВИКОВА.

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