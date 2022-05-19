Курс – на развитие. Губернатор Валерий Лимаренко отчитался о работе регионального правительства на заседании Сахалинской областной думы

Медицинские программы
34 тыс. сахалинцев и курильчан прошли углубленную медицинскую диагностику с начала года. Всего в 2022-м стоит задача провести обследование 90 тыс. жителей островного региона. Это на 17 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Об этом 19 мая сообщил губернатор Валерий Лимаренко, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о деятельности регионального правительства за год.
Есть и расширенные программы, нацеленные на диагностику всего организма. Ввод новых объектов здравоохранения дает больше возможностей внедрять такие передовые методы, а жителям – вовремя обследоваться и приступать к лечению на ранних стадиях, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
По инициативе Валерия Лимаренко в Сахалинской области улучшили систему записи к врачу. Графиком работы специалистов начали управлять централизованно, благодаря чему количество свободных талонов увеличилось более чем на 30 %. Часть врачей из стационаров направили на работу в поликлиники, что позволило увеличить мощности учреждений здравоохранения первичного звена. К примеру, в Южно-Сахалинске терапевты раньше принимали 730 человек в день, сейчас около 1140.
Налажена система обратной связи с пациентами. После визита к врачу телефонный робот обзванивает людей и просит по пятибалльной шкале оценить качество и доступность медицинской помощи. Если, по отзывам пациентов, на прием к терапевту и узкому специалисту можно записаться в ближайшие 5 календарных дней, поликлиника попадает в зеленую зону.
Если разрыв увеличивается с 5 до 10 дней – уходит в желтую зону, если свыше 10 дней – в красную. В этих случаях сахалинский минздрав или главный врач могут принять решение о введении дополнительных талонов за счет увеличения времени работы врачей или привлечения их из стационаров. В районах, где отсутствуют узкие специалисты, проблема решается с помощью телемедицинских консультаций и работы выездных бригад, график которых подстраивается под потребности конкретной территории.
В регионе упростили систему записи к узким специалистам. Пациенты, которые состоят на учете с хроническими заболеваниями, получили возможность попасть на прием без предварительного визита к терапевту. Для этого нужно записаться с помощью телефонного сервиса 1-300. Отметим, что время дозвона сократилось с десятков минут до нескольких секунд.
Для сахалинцев и курильчан открылся доступ к электронной медицинской карте. В личном кабинете можно отложить талон к врачу и увидеть результаты своих медицинских обследований.
Отметим, что в 2021 году свыше 3 тыс. островитян получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Уменьшилась доля жителей, которые выезжают на операции за пределы региона. На Сахалине высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по 18 профилям.
Для этого созданы все условия – проводится обучение специалистов, закуплено передовое оборудование. Сахалинские врачи освоили радиочастотные абляции в сердечно-сосудистой хирургии. В травматологии-ортопедии расширили методики по эндопротезированию суставов конечностей. В онкологии стали использовать внутритканевую, внутриполостную и аппликационную лучевую терапию.
Более 1100 сахалинцев и курильчан переехали из аварийного жилья к началу мая. Всего в 2022-м комфортные квартиры получат 5 тыс. человек. В 2021-м новоселье отметили около 4 тыс. переселенцев из аварийного жилфонда. Такую информацию озвучил губернатор Валерий Лимаренко, выступая перед депутатами областной думы с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства.
– Мы держим курс на ускоренное расселение людей из аварийных домов. Благодаря этому Сахалинская область первой в стране приступила к реализации новой программы расселения аварийного жилфонда, удалось привлечь федеральные ресурсы.
Мы существенно нарастили объемы жилищного строительства. В прошлом году сдали рекордные 503 тысячи «квадратов» – это порядка 7 тысяч квартир. В этом году намерены держать планку, – сказал Валерий Лимаренко.
Все строящееся на Сахалине и Курилах жилье почти на треть является социальным. Помимо того развивается индустриальное строительство – разворачиваются площадки под крупные жилые кварталы. Так, в прошлом году приступили к реализации проекта по строительству микрорайона «Горизонт». Планируется, что до 2025 года новоселье там отметят 3 тысячи человек.
– Чтобы сохранить темпы строительства, в регионе реализовали комплекс мер поддержки строительных предприятий. Дано право на увеличение размера авансовых платежей по госконтрактам, применяется механизм изменения цены контракта для компенсации удорожания строительных материалов.
Мы наращиваем объемы жилищного строительства, что существенно увеличивает рынок первичного жилья и позволяет сдерживать стоимость квадратного метра на островах, – отметил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Для реализации масштабных планов в регионе создаются новые производства. В прошлом году в Южно-Сахалинске запустили «Домостроительный комбинат № 1», где изготавливают железобетонные конструкции для крупнопанельного строительства.
Такая технология позволяет возводить качественные современные дома в течение одного года.
– Наша компания намерена реализовать большие объемы жилищного строительства и социальных объектов. В этом году планируем сдать ряд многоквартирных домов, физкультурно-оздоровительный комплекс и детскую школу искусств в Аниве.
Приступили к реализации крупного проекта по строительству малоэтажного жилого комплекса «Большая полянка» в Дальнем, – рассказал заместитель директора по развитию группы компаний «ЛИГО» Сергей Табаков.
В своем докладе глава региона уделил внимание также строительству социальных объектов. Уже заключен контракт на проектирование и строительство отделения поликлиники № 2 на 120 посещений в смену в Дальнем. Завершение планируется в октябре следующего года.
В этом году возобновится строительство легкоатлетического манежа и центра бокса в Южно-Сахалинске. Также планируется достроить ФОК в Александровске-Сахалинском. Хочу отметить, что и жилищное строительство на территории области ведется ударными темпами.Возводится более 1 квадратного метра на человека – Сахалинская область заняла 7-е место в России по количеству вводимого жилья, – прокомментировала депутат областной думы, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Наталья Захарчук.
Подписана концессия на строительство хирургического корпуса. На принципах государственно-частного партнерства запланировано строительство еще одного отделения поликлиники № 4 и детской поликлиники в областном центре, а также поликлиник в Углегорске и Холмске.
Компания «Газпром» в этом году начнет возводить три объекта: универсальный спортивный зал, центр водных видов спорта, ледовую арену, а в последующем – школу на 1100 мест и детский сад на 240 мест.