Курсант первого потока программы «Муравьев-Амурский 2030» возглавил департамент Минвосторазвития РФ

32-летний Максим Данькин назначен директором департамента развития арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России. В министерстве курсант программы будет отвечать за реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ, координировать деятельность разных органов исполнительной власти и ведомств в отношении развития международных транспортных коридоров на территории Дальнего Востока и Арктики, в том числе Северного морского пути.

В качестве участника программы «Муравьев-Амурский 2030» Максим Данькин в составе группы «Малая авиация» участвует в разработке нового комплекса мер по развитию малой авиации для повышения мобильности и транспортной связанности на территории Дальнего Востока.

Максим родился 28 мая 1989 года в городе Брянске Брянской области.

В 2011 году окончил Брянский государственный технический университет с двумя высшими образованиями, квалификация по дипломам — инженер и экономист-менеджер.

С 2013 года на различных позициях занимался вопросами регионального развития: на государственной гражданской службе Брянской области, в некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (МОНОГОРОДА.РФ группы ВЭБ.РФ), в АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

С 2020 года Максим Дарькин работал заместителем директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Родился в Брянске, здесь же окончил государственный технический университет с двумя высшими образованиями, квалификация по дипломам — инженер и экономист-менеджер.

С 2013 года на различных позициях занимался вопросами регионального развития: на государственной гражданской службе Брянской области, в некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (МОНОГОРОДА.РФ группы ВЭБ.РФ), в АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», сообщает пресс-служба минвостокразвития.