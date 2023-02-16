Курсанты программы «Муравьев-Амурский 2030» начали стажироваться на Дальнего Востока и в Москве

В этом году с 14 по 26 февраля проходит уже седьмой модуль получения практических знаний в Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области и в Москве.

Главная особенность первого потока заключается во взаимодействии с губернаторами регионов и будущими работодателями. Во время стажировки курсанты также доработают свои проекты к мартовской защите в Республике Бурятия.

— В этом году мы пробуем новое и совмещаем группы в одном регионе или охватываем в одну стажировку в нескольких городах, — рассказала руководитель программы Юлия Руденко. — Впервые курсанты поедут в Забайкальский край и Еврейскую автономную область. Основная цель для нас — это максимальное погружение в местную повестку по направлениям работы.

В Москве курсанты пройдут практику в Минвостокразвитии. В Забайкальском крае они примут участие в обсуждении развития горного образования на Дальнем Востоке.

Программа «Муравьев-Амурский 2030» появилась в мае прошлого года. Каждый модуль посвящен новому региону и одной из выбранных тем: промышленная политика, малая авиация, туризм, города, северный морской путь, университеты и международные территории опережающего развития.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.