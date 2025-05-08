Кузница кадров. «Советский Сахалин» как ступенька в профессиональном росте

«Советский Сахалин» – своего рода кузница журналистских кадров. Немало сотрудников, поработавших в редакции, вырастали в руководителей различных изданий.

Так, Александр Окулов, редактор газеты с 1940 по 1944 год, после избирался вторым секретарём Сахалинского обкома и Хабаровского крайкома ВКП(б). В послевоенное время посвятил себя научной и педагогической деятельности. Автор ряда книг по философии и атеизму. Доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР.

В 1950 – 1960-е заведующим отделом информации был Карл Рендель, автор блестящих репортажей. Впоследствии написал 15 книг, три повести, роман и 10 сценариев научно-популярных и документальных фильмов. Лауреат конкурсов Союза журналистов СССР и Санкт-Петербурга.

В 60-х годах прошлого века в «Советском Сахалине» разом оказались Отто Лацис, Арнольд Пушкарь, Игорь Карпенко, Павел Демидов. Впоследствии они стали одними из лучших перьев газеты «Известия».

Отто Лацис работал затем в «Новом мире» с А. Твардовским. Блестящий публицист, аналитик, доктор экономических наук. Всегда выступал с позиций независимой честной журналистики. Лауреат нескольких престижных премий, включая самую высокую награду в журналистике «Золотое перо».

Многолетний завотделом информации «Советского Сахалина» Евгений Бабкин впоследствии переехал во Владивосток и «рулил» газетой «Рыбак Приморья».

Специальный корреспондент «Советского Сахалина» Виталий Гулий 26 марта 1989 года был избран народным депутатом СССР, выиграв у первого секретаря Сахалинского обкома КПСС Виктора Бондарчука.

Корреспондент Михаил Давыдов в 1990-м некоторое время работал помощником Б. Ельцина.

Многие представители последующего поколения журналистов тоже пошли в рост. Бывший завотделом промышленности Владимир Бубнов стал редактором «Молодой гвардии», а спустя несколько лет возглавил газету «Рыбак Сахалина». Другой завотделом промышленности — Валерий Кульбаков — руководил газетой «Южно-Сахалинск – твоя газета». Корреспондент Пётр Лякутин создал свою газету «Свободный Сахалин». А сотрудник «Советского Сахалина» Сергей Пономарёв добрался до поста члена редколлегии «Комсомольской правды». Корреспондент отдела сельского хозяйства Сергей Мигашко перешёл на работу помощником председателя облисполкома Ивана Куропатко.

Корреспондент Владимир Семенчик затем работал редактором газеты «Регион» и директором издательского дома «Губернские ведомости». Он автор ряда книг, член Союза писателей России.

Членами Союза писателей России стали ещё три бывших «совсаховца». Это специальный корреспондент Вячеслав Каликинский, автор громких криминальных материалов. После газеты он решил сконцентрироваться на писательском ремесле, издал несколько романов. Это блистательный экономический обозреватель Вадим Горбунов. Сейчас он ведёт собственный телеграм-канал «Туманы Сахалина». И, конечно, заместитель ответственного секретаря поэт Владимир Плотников. В Союз писателей он вступил в 2002 году.

Завотделом информации Евгений Беловицкий несколько лет возглавлял информагентство «Сахалин — Курилы», затем занял должность замредактора «Рыбака Сахалина». Журналист Александр Тарасов создал издательство «Сахалин — Приамурские ведомости», завотделом Мария Кузеванова редактировала несколько областных газет в Кирове. Бывший заместитель ответственного секретаря редакции Владимир Арнаутов вот уже многие годы возглавляет представительство «Российской газеты» на Сахалине.

Надежда Жердева пришла на работу в редакцию техническим сотрудником. Через 20 лет была уже замредактора – ответственным секретарём в четырёх газетах региона. Создала свою газету «Зверьё моё любимое», которая была признана лауреатом двух всероссийских конкурсов – «Лучшая региональная газета» (2008) и «Золотой гонг» (2010) – как лучшее детское издание.

В советское время на практику в «Советский Сахалин» приезжало много студентов Московского, Ленинградского, Уральского, Иркутского, Дальневосточного государственных университетов, Хабаровской высшей партийной школы. Работали под руководством опытных сотрудников газеты месяцами. Пройденная школа помогла им добиться успехов в журналистике после окончания вуза.

В послеперестроечное время сотрудники «Советского Сахалина» помогали осваивать профессию студентам-практикантам тогда ещё существовавшего отделения журналистики СахГУ. Они сейчас работают в разных СМИ региона.

Виктор БОЛОТОВ.