«Квадраты» для авто

Новые парковочные места будут обустроены в ЖК «Авангард» в Южно-Сахалинске.

В новом ЖК «Авангард» параллельно с жилой застройкой идут работы по обеспечению комплекса транспортной инфраструктурой.

Как отметили в администрации Южно-Сахалинска, соблюдение принципа комплексной застройки является обязательным условием при строительстве новых микрорайонов. Проектом должно быть предусмотрено все необходимое для комфортного проживания. Так, в строящемся «Авангарде» поэтапно должны появиться детский сад на 240 мест и школа на 1200 мест. Не менее важное направление – обеспечение жильцов парковочными местами.

Всего на территории жилого комплекса «Авангард» планируется создать 1036 машино-мест, включая наземный и подземный паркинг, а также автостоянки открытого типа.

В настоящий момент завершается подготовка проектно-сметной документации одного из объектов. Шестиэтажный паркинг площадью более 20 тысяч квадратных метров будет представлять подземно-наземное сооружение. Как рассказал исполнительный директор компании-застройщика ООО «Рыбоводстрой» Никита Вернер, строительство объекта займет порядка двух лет. К земляным работам планируется приступить уже в январе.

Кроме того, парковочные места будут предусмотрены при строительстве улицы Смирнова, добавил Никита Вернер.

Строительство улицы планируется начать в следующем году в рамках концессионного соглашения. В настоящее время готовится проектная документация.

Людмила ГРУЗИНСКАЯ.