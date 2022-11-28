Квадроцикл – в зону огня. В область поступила новая лесопожарная техника

На остров пришли пять мобильных универсальных пожарных модулей (МУП-300) для легкового транспорта, предназначенных для лесопожарных формирований. Техника приобретена в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Модуль можно использовать не только при непосредственном тушении лесных пожаров, но и при патрулировании и локализации возгораний на островах. Тушить огонь с его помощью можно, используя воду как из собственной емкости, так и из водоема. Модуль российского производства может монтироваться на любом виде автотранспортных средств, а также на легковом прицепе.

– В прошлом году подобные модули поступили в лесопожарные станции восьми районов региона. Техника отлично себя зарекомендовала и подходит для работы в сахалинских условиях, – прокомментировал руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Роман Остапенко.

За последние три года регион закупил большое количество специализированной техники. Лесопожарные формирования пополнились КАМАЗами, патрульными и вахтовыми автомобилями, бульдозерами и многим другим. В арсенале лесных пожарных есть также беспилотник. Недавно на остров пришли один универсальный мобильный комплекс и один мотовездеход РМ-650-2. До этого подобная техника никогда не использовалась в автономных учреждениях агентства лесного и охотничьего хозяйства.

Виктор МАЛЫШЕВ.