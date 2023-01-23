Квартира 1б. Как я разочаровал злоумышленников

Про телефонных и кибермошенников сейчас наслышаны все. Но одно дело наблюдать это со стороны, другое – быть участником такого своеобразного телемоста.

В роли «разводимого» недавно пришлось побывать и мне. Но злоумышленники потратили на меня время впустую.

Итак, вечером на моем смартфоне раздается звонок с номера 8-941-937-91-95. Обычно незнакомым абонентам я не отвечаю, но тут решил поднять трубку. На том конце провода – старший следователь ГУМВД Москвы Ирина Клементьева. Называет меня по фамилии-имени-отчеству, спрашивает, знаком ли мне некий гражданин по такой-то фамилии. Отвечаю, что нет.

Далее следует вопрос насчет моего здоровья.

– Да, вроде, не жалуюсь, – говорю я в трубку.

– Понимаете, вот этот гражданин в Москве в отделении Сбербанка на Кутузовском проспекте хотел взять кредит. Когда ему отказали, устроил скандал. Кричал, что эти деньги на ваше лечение, вы в критическом состоянии.

– Ну, обманывал, значит.

– Скажите, у вас именно вот эти паспортные данные и адрес проживания?

Собеседница назвала все точно. Кроме номера квартиры. Вместо 1Б – 16.

– Мы сейчас разыскиваем этого человека, возбуждено уголовное дело по статье 327 – подделка документов.

– Я вам желаю удачи. А сам-то чем могу помочь?

– Видите ли, на Кутузовском ему отказали, а в других отделениях могут и не разглядеть подделку. Потом на ваше имя могут взять кредит… Кстати, у вас нет непогашенных кредитов, каких-то обязательств?

Тут мне все стало понятно: я наблюдаю вариант разводок.

То, что мошенникам известны мои данные, не удивило: берут их из взломанных баз или же у сотрудников банков, сотовых компаний и пр.

– Вы так удачно позвонили, – говорю я старшему следователю, – я в таком месте сейчас нахожусь, где прием неуверенный.

– А где? Вы на Сахалине?

– Нет, в Амурской области.

– А когда дома будете?

– Дней через 10. Но знаете, что… Я состою в общественном совете при нашем управлении внутренних дел, давайте, я через него попрошу ваших коллег на Сахалине уточнить. Они же и с вами могут связаться, правда? Это же ваш номер, да? Забыл, как ваши фамилия-имя-отчество, подскажите еще раз…

Собеседница на автомате выдает свои данные. Без заминки и дрожи в голосе, хотя, наверняка, зовут ее совсем иначе.

Посмотрел в интернете историю номера, с которого мне позвонили. Зарегистрирован на отечественную спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС. В списке мошеннических номеров – похожий на телефон «старшего следователя» – 8-941-937-33-90.

Отличается он только четырьмя последними цифрами. На интернет-ресурсе сообщают, что с такого номера могут звонить телефонные мошенники, потому гражданам не рекомендуется отвечать на звонок или перезванивать. Различие в четыре цифры мало что значит – у киберхитрецов есть программы, которые позволяют сделать так, что звонок идет с одного номера, а ты на экране своего смартфона видишь совсем другой.

Член общественного совета при областном Управлении МВД Маргарита Третьякова, комментируя мою историю, подчеркнула, что сотрудники полиции и других силовых структур не звонят свидетелям или потерпевшим, которые находятся в другом регионе. В таких случаях по месту жительства посылается запрос коллегам, они уже находят человека и берут нужную информацию.

А при звонках с незнакомых номеров всегда нужно сохранять спокойствие.

Если вопрос по кредиту, перезвоните в банк сами.

Еще один важный совет – не сообщайте данные своей банковской карты: ее номер, пин-код и цифры, указанные на обороте (cvc-код). Кроме того, не начинайте разговор с незнакомцами со слов «да», «согласен», «подтверждаю». С помощью цифровых технологий эти фразы могут вмонтировать в разговор о выдаче кредита, и они послужат основанием для его оформления мошенниками на ваше имя.

Евгений АВЕРИН.

P. S.

На прошлых выходных в течение часа у нес­кольких южносахалинцев кто-то взломал профили в Телеграме. И от их имени рассылал посты с безобидной просьбой проголосовать за мисс школы-2023. На самом деле эта просьба не такая уж безобидная, это замаскированный привет от взломщика, рассказали в УМВД области.

Пройдя по ссылке, можно попасть на фишинговый сайт, где вас могут развести на участие в розыгрыше каких-либо призов, а потом, якобы для получения выигрыша, попросят сообщить данные своей банковской карты и пр. Узнав их, опустошат ваш электронный кошелек. Также с помощью такого голосования мошенники вламываются в аккаунты ваших друзей.

Правоохранители говорят, что у нас на островах подобные кибератаки не носят массовый характер, но советуют сразу после взлома обратиться в службу поддержки интернет-ресурса и сообщить о проблеме. Специалисты восстановят защиту.

На заметку

По сведениям Управления МВД РФ по Сахалинской области, в январе – ноябре 2022 года у нас зарегистрировано 1474 преступления в сфере IT-технологий. Правоохранители подчеркивают, что количество подобных преступлений уменьшилось, стало меньше краж с карт и банковских счетов.

Кстати

Для профилактики преступлений в сфере IT запущена региональная программа «Повышение финансовой грамотности в Сахалинской области на 2021 – 2023 годы».