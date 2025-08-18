Квартира посуточно: как свести к минимуму неудобства от сдачи жилья в аренду

В номере «Советского Сахалина» от 12 августа с. г. опубликовано читательское письмо «Скрытые гостиницы». Южносахалинец поднял проблему, ставшую «горячей» для жителей многоквартирных домов, – бизнес на посуточной сдаче в аренду квартир.

В большинстве своём заработок их хозяев оборачивается дискомфортом для соседей по подъезду, в том числе и на предмет безопасности. И что-то надо с этим делать.

Своим мнением поделилась юрист, заместитель председателя Общественного совета при УМВД РФ по Сахалинской области Маргарита Третьякова.

«Отмечу сразу – сегодня сдача в аренду квартир посуточно в России – это законный способ заработка, но он требует соблюдения опредёленных, установленных законом правил.

В первую очередь, необходим договор аренды, даже если жильё сдаётся только на сутки. В нём, в частности, должны быть указаны паспортные данные сторон, адрес и описание квартиры, сроки аренды, стоимость проживания, условия оплаты, права и обязанности сторон. От арендодателя требуется платить налоги, от арендатора – не нарушать прав соседей. Подробную информацию несложно найти на интернет-ресурсах.

Не стоит забывать, что в соблюдении прав соседей должен быть заинтересован и сам хозяин квартиры. Если поступает жалоба на снимающих жильё, его владелец тоже может быть привлечён к ответственности.

Всем понятно, что от сдачи квадратных метров в аренду должны платиться налоги. Хозяин может зарегистрироваться как самозанятый (налог 4 – 6%) или как индивидуальный предприниматель (здесь действует упрощённая система налогообложения или патент).

Автор письма предлагает ввести налог на арендодателей как на юридических лиц и так же, как с них, брать плату за ЖКХ. Но надо понимать: чтобы сдавать квартиры посуточно, не обязательно обретать статус юридического лица. Главное, как мне кажется, – пусть арендодатели исправно платят налоги, а финансовые органы решат, как их правильно распределить и по каким статьям.

По-хорошему, ни одна квартира не должна сдаваться без договора, мимо казны.

Другое дело, что налоговые органы не могут проверить всех, кто сдаёт жильё. Тут возникают определённые коллизии организационного и правового характера. Частая уловка арендодателей – они говорят, что поселили родственников, знакомых своих родственников и пр.

Раньше выявлением такого незаконного бизнеса занимались участковые. Эта функция с них давно снята. Поэтому тут возрастает роль жильцов. Точнее, их сообществ.

Уже давно создаются советы домов, да и просто группы в соцсетях. Вот таким образом можно контролировать, чтобы соблюдались, во-первых, права соседей. И во-вторых, чтобы ничего не угрожало их безопасности.

При необходимости сообщества жильцов могут обращаться в свою управляющую компанию, в налоговые и правоохранительные органы.

На западе, например, такая активность позволяет быстро выявлять какие-то нарушения, незаконную сдачу жилья. Там за это предусмотрены внушительные штрафы. Но у нас менталитет у людей немного другой: передать информацию про соседа – нехорошо, не по-человечески. А в Европе считают по-другому…

Бывает, люди сдают в аренду неприватизированные квартиры, по сути – не свою, а муниципальную собственность. Это прямое нарушение закона. И не все это понимают.

Помимо квартир в аренду сдаются гаражи, дачи, подвалы. А это в наше время чревато, ведь снять эту недвижимость могут и террористы. Поэтому так важна гражданская активность и неравнодушие. Наконец, при сдаче в аренду подвалов, которые являются общедомовым имуществом, на жильцов начисляются общедомовые расходы на воду, отопление и свет.

Подобных примеров полно в интернете. Поэтому собственникам надо знать свои права, проверять «коммунальные» начисления в своей управляющей компании. Там должны предоставить сведения, за какие объекты рассчитывается общедомовой взнос каждой квартиры, по каким правилам и тарифам».

Подготовил Григорий РОСТОВЦЕВ.