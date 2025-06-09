Квартирник для души: библиотечному музею Анивы – 20 лет

Вместо официального приёма в отделе краеведения библиотеки имени П. Н. Ромахина устроили квартирник. Зал преобразили в уютную квартиру: мягкие подушки приманивали на подоконники, пледы согревали, а знакомые с детства вещи – шахматы, книги, кроссворды – создавали атмосферу ностальгии. Патефон, проигрывая старые мелодии, встречал гостей, погружая их в атмосферу прошлых лет.

Аромат домашних пирогов и тортов, принесённых гостями, витал в воздухе. Особое восхищение вызвали торт в виде цифры «20» от Натальи Теменёвой и традиционный капустный пирог от Людмилы Петряевой.

Ведущая вечера представила свою соведущую – анимационную бабушку Петровну из «Музейных баек», чьи остроумные комментарии сразу же завоевали сердца публики.

Краевед Галина Штепа провела увлекательную мультимедийную экскурсию по истории музея с демонстрацией фотографий и воспоминаниями о важных событиях. Ведь сохранилась даже видеозапись празднования первой годовщины музея.

Трогательными подарками коллективу стали букеты цветов, помещение для новой экспозиции, песня «Посвящение анивскому музею» Алексея Баяндина из Санкт-Петербурга.

Сотрудницы библиотеки Татьяна Малечкина и Элина Малярова, перевоплотившись в потешных бабушек, очаровали зрителей остроумной стихотворной сценкой о жизни музея.

Почётными гостями вечера стали настоящие хранители и создатели учреждения. Это автор многочисленных статей о музее Людмила Самохина и долгие годы служивший смотрителем Вячеслав Гузенко. Елена Грекова посвятила ему специальный ролик «Смотритель».

За чаепитием гости делились воспоминаниями, наслаждались атмосферой дружбы, отгадывали вопросы весёлой викторины о музейных экспонатах, пели любимые песни под аккомпанемент Марины Бохонько.

Словом, юбилей стал настоящим праздником души.

Оксана Тузова, г. Анива.

Комментарий министра культуры и архивного дела Нонны Лаврик:

– Я всегда считала, что сохранять, коллекционировать и показывать людям уникальные вещи – это не только интересно, но и очень важно. Так мы можем сохранять память и создавать историю. Каждое учреждение становится привлекательнее для посетителей, когда у него есть своя легенда, основанная на артефактах – вещах, которые можно увидеть или потрогать.

20 лет для библиотечного музея – это значительный срок! За последние пять лет у нас произошло множество событий, которые можно запечатлеть в предметах. А ведь это целых 20 лет! Библиотеки преобразились и переформатировались: если раньше в них должно было быть тихо, то теперь это, пожалуй, одно из самых шумных мест в культурной жизни области.