Квашеное угощение – любого стола украшение. Наступила подходящая пора для засолки капусты на зиму

Обычно в это время устанавливается устойчивый спрос на белокочанную поздних или средне-поздних сортов, которые особенно хороши для засолки. Специалисты говорят, что именно такие кочаны слаще, в нашинкованном и квашеном виде обладают волшебным хрустом.

По информации регионального минсельхоза, в принципе все островные совхозы, которые занимаются выращиванием картофеля и овощей, выращивают поздние сорта белокочанной капусты, подходящей для засолки.

Эту продукцию можно найти в магазинах, в собственных торговых сетях местных производителей, например, совхозов «Тепличный», «Южно-Сахалинский», «Соколовский». Эти три хозяйства — основные, базовые поставщики, а кроме того, засолочную капусту могут поставлять фермеры и другие небольшие хозяйства. В свои торговые сети производители завозят капусту в любом случае, а в районы, где нет фирменных точек, — в обычную торговую сеть по договорам с магазинами. Кроме того, действует еще и выездная торговля, когда сельхозпроизводители продают овощи в определенные дни недели в районах, где также можно приобрести засолочную капусту. Например, на ярмарках.

По данным ведомственного мониторинга и по статистике магазинов, в среднем цена белокочанной капусты островных производителей в конце нынешнего октября такова: оптово-отпускная — 51,7 рубля за 1 килограмм, средняя розничная — 78 рублей за 1 килограмм.

Какие сорта засолочной белокочанной капусты в ходу у местных сельхозпредприятий? Сорта — это коммерческая тайна, поэтому, как правило, производители не называют их, но в магазинах указывают: «для засолки» или «засолочные сорта».

Министерство учитывает валовый сбор продукции, в данном случае капусты, без разделения на ранние, средние и поздние сорта. На сегодня в общей сложности ее собрано с полей более 4 тысяч тонн, уборка урожая продолжается. Как показывает практика, уборка капусты заканчивается примерно к середине ноября. Но уже и собранного количества должно хватить для обеспечения сахалинцев и курильчан.

Известно, что ранняя капуста не предназначена для хранения и сразу поступает в продажу, а средние и поздние сорта закладываются в хранилища и реализуются зимой и весной.

У каждой хозяйки-мастерицы есть уникальный рецепт правильной засолки белокочанной капусты и свои кулинарные секреты. Южносахалинка Галина поделилась с «Советским Сахалином» не только собственным, но и бабушкиным рецептом, с незабываемым вкусом из детства.

Городская вариация от Галины

Отбираем правильные кочаны, они должны быть плотными, желательно с тонкими светлыми листьями — они слаще и быстрее квасятся. Второй важный нюанс касается моркови – не экономьте, пусть ее будет побольше! Капусту и морковь шинкуем как можно тоньше – можно острым ножом, но лучше и быстрее – с помощью шинковки. На полный тазик среднего размера потребуется горсть соли. Можно использовать любую соль, но лучше крупную. В дальнейшем нужно будет снять пробу и при необходимости досолить. Но настоящий вкус продукта проявится на второй день засолки. Содержимое тазика отправляем в стандартное 10-литровое ведро, и готовим таким же образом следующую порцию. Когда ведро заполнится, сверху укладываем тарелку подходящего диаметра, а на нее устанавливаем груз – например, трехлитровую банку с водой. Квашение при комнатной температуре продолжается примерно 3 суток. Раз в день обязательно нужно «перелопачивать» содержимое, чтобы вышли газообразные продукты брожения, иначе капуста будет горчить. Лучше делать это руками в перчатках. Готовую квашеную капусту нужно переместить в прохладное место.

Это – база, основа для многих вкусных блюд. Перед подачей к столу квашеную капусту по желанию дополняют брусникой, пряностями. Очень вкусный салат получается, если добавить к капусте мелко нарезанный репчатый лук и баночную сладкую кукурузу.

Как бабушка готовила

В сельской местности раньше, да и сейчас порой капусту квасят в бочках или бочонках. В такую емкость укладывают слой измельченных и подсоленных овощей, а поверх него – слой из четвертушек небольших кочанов. И так далее, до заполнения емкости. В остальном процесс такой же, как и описанный выше. Обязательно устанавливают гнет. При квашении содержимое не «перелопачивают», а протыкают до самого дна палкой, например, заготовкой для черенка ручного инструмента. Во всех случаях посуда и инвентарь должны быть стерильно чистыми.

Семён РЕЧКИН.

По теме: