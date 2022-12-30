Лайфхак от тети Оли. Рецепт для новогоднего стола и не только

В праздники хочется приготовить что-то необычное и при этом вкусное на десерт. У тети Оли как раз есть рецепт, которым она обязательно пользуется на Новый год. Это цукаты! Они могут быть как фруктовыми или ягодными, так и овощными.

Самый любимый вариант этого блюда для тети Оли – цукаты из апельсиновых корочек.

Берем корки от двух или трех апельсинов. Тут все зависит от вашего желания получить больше или меньше цукатов. Потребуется 9 ст. ложек сахара (без горки), 100 мл воды, 10 г сливочного масла, щепотка ванилина и 2 – 4 ч. ложки соли.

Апельсиновые корки нарезаем полосками или кубиками. Чтобы убрать горечь, провариваем их на среднем огне 10 – 15 минут, добавив в воду 1 ч. ложку соли. Затем кожуру выкладываем на сито и промываем. Рекомендуют всю эту процедуру провести четыре раза. Я отвариваю всего дважды, и получается вкусно.

Готовые и промытые корки оставьте на сите на 15 – 20 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. В кастрюлю насыпьте сахар, добавьте 100 мл воды и на минимальном огне нагревайте до получения однородного сахарного сиропа.

Как только сахар растворится, положите кожуру в сироп, добавьте сливочное масло и ванилин, перемешайте. Варите эту массу на минимальном огне до тех пор, пока сироп не выпарится полностью. На это уйдет примерно 40 минут.

Затем на противень с пергаментной бумагой выложите апельсиновые корочки. Цукаты можно высушить при комнатной температуре за один-два дня, а в духовке за 3 – 4 часа при температуре 70 – 80 градусов.

Готовые цукаты не должны липнуть к рукам. Храните их в пакете в темном месте.

Приятного аппетита и счастливых праздников!