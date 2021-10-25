Лебединый клин над островом. Примета поздней осени

С наступлением холодов можно видеть, как над Сахалином днем и ночью пролетают на юг стаи красивых больших птиц – лебедей. Обычно они летят ровным клином, возглавляет который вожак. Интересно, как птицы выбирают себе вожаков?

Олег ПЕТРОВ, г. Южно-Сахалинск.

– Главный признак, по которому лебеди определяют вожака, – его опытность, – комментирует постоянный консультант «Советского Сахалина», биолог-охотовед, член Русского географического общества Андрей Здориков. – Перед тем, как отправиться в дальний путь, лебеди собираются вместе и некоторое время «голосуют», шумно обсуждают на своем птичьем языке, кто возглавит перелет. При этом нужно учитывать, что лебеди – птицы семейные, моногамные. Самец и самка, образующие супружескую пару, хранят верность друг другу всю жизнь. Поэтому стая выбирает себе не только вожака, а пару.

Во время перелета самка может на время подменить своего самца, если он сильно устал. Ведь летящий первым испытывает на себе гораздо большие нагрузки, преодолевая сопротивление воздуха. Интересно, что и в строю ведомых лебедей также случаются такие «рокировки», лебединые пары помогают друг другу.

Опытный лебедь-вожак должен отлично знать путь, который предстоит преодолеть, причем должен быть способен вести за собой своих собратьев и днем, и ночью. В ночное время часто ориентирами для птиц служат светящиеся объекты. Один из них – газовый факел на территории завода СПГ в Пригородном, а затем – огни японского острова Хоккайдо.

Во время перелета к лебединым клиньям могут присоединяться другие перелетные птицы: гуси, утки. Им тоже легче лететь за сильными птицами, которые, к тому же, гораздо более опытны в навигации.

Сейчас, как правило, можно видеть стаи малых тундровых лебедей, летящих из северных регионов, где уже началась зима. Пик перелета остальных видов приходится на ноябрь.

Бывает, по лебединым стаям стреляют. Птицы-подранки не могут продолжать полет и легко могут погибнуть. Вчера тревожный сигнал поступил из Корсаковского района, где в черте села Третья Падь кто-то гонял по водоему раненого лебедя.

В Корсаковском лесничестве сообщили, что теперь птица вне опасности. Но охотоведов близко к себе не подпустила, перелетела на морской залив. В подобных случаях нужно обращаться по телефону Корсаковского лесничества 8 (42435) 26-098. Или же в региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства по телефонам: 67-25-13 и 67-24-96 либо в районное лесничество. Охотоведы проверят информацию и примут меры.

Все лебеди, встречающиеся в Сахалинской области, краснокнижные птицы. Лебедь-кликун занесен в региональную Красную книгу, а малый тундровый – в федеральную. Они находятся под охраной государства, за нанесение им вреда предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.