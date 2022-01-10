Лед, а душу греет… Приходите посмотреть на творчество флористов

На «Хрустальном вернисаже» (он открылся в южно-сахалинском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина) вы не найдете хрусталя, но не обманетесь в эмоциях. Здесь с прозрачным горным минералом состязаются ледяные «холсты» на стилизованных мольбертах. А на «холстах» под блестящим слоем льда оригинальные композиции из цветов и трав, веточек и осенних листьев, гроздьев рябины и россыпи брусники…

Так мастера и ученики Александры Кудряшовой, осваивающие изящное искусство икебаны Согецу, в зимние холода напоминают нам о весне, лете и осени. Сквозь мерцающую толщу льда волшебно проглядывают яркие краски сахалинской флоры. А в некоторых работах растения даже вырываются из ледового плена, что придает восхитительную объемность таким работам. По периметру павильон украшают разнообразные ледовые миниатюры.

Своеобразным эпиграфом к некоторым «картинам на «мольбертах» стали стихи сахалинского поэта Сергея Яна. «Обратно не придет минувшее, но в сновидении вдруг ожили гортензии цветы» – эта строчка вдохновила Любовь Никитину создать работу с соцветиями гортензии. Тамаре Поляковой понравился иной поэтический образ: «Прозрачный водопад. Упала в светлую волну сосновая игла». В ее композицию органично вписались хвойные веточки, шишки, вкрапления мелких цветков гипсофилы и елочные игрушки.

Особенностью нынешнего четвертого «Хрустального вернисажа» стали также композиции из овощей и зеленых листьев, предоставленных совхозом «Тепличный». Для демонстрации таких работ под ледяной глазурью в экспозиционном павильоне парка организовали «круглый стол» со «скатертью» из сплетенных веточек и бахромы из сосулек.

Самыми юными участницами «Хрустального вернисажа» стали Ксения Рудая (12 лет) и Майя Черняева (10 лет). Ксюша из брусники создала образ «яблони в румянах», а Майя – образ бамбука, которому «слушать птичку мешает ветерок-шалун».

Несколько работ представил на выставку Владислав Злыгостев. Одной из них он посвятил свои строки: «Мороз крепчает, но жизнь продолжает путь. Не время стоять».

Что касается организаторов и создателей «Хрустального вернисажа», то они уж точно не стоят на месте, а совершенствуются в мастерстве. Это Валентина Жукова, Елена Сошникова, Екатерина Сайгушкина, Наталья Колесникова, Светлана Конькова, Валентина Берсенева, Светлана Назарова, Ольга Голубева, Александра Мирошниченко, Мария Стреленко, Светлана Соловецкая и другие.

По праву опытного наставника, отмеченного за популяризацию икебаны японским Орденом восходящего солнца, Серебряные лучи, Александра Кудряшова всегда создает свои авторские композиции. Одна из них – «Непрошенный гость» – на этот раз смотрится явным диссонансом. Но именно так и задумано! Ведь этот гость – коронавирус, он представлен в образе лохматого страшилки в медицинской маске.

Посетители вернисажа здесь от души смеются – и, как говорится, на здоровье!

До самой весны художественным «хрусталем» можно будет любоваться в парке. Пока его не растопят солнечные лучи.

Людмила Степанец.