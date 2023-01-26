Сахалинцев и гостей островного региона приглашают на открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Мероприятие состоится в Южно-Сахалинске 4 февраля на территории стадиона «Космос» парка им. Ю. А. Гагарина.

Принять участие могут любители начиная с 6 лет, имеющие любую модель коньков и уровень подготовки. Для сахалинцев, у которых нет личного инвентаря, будет работать бесплатный прокат.

Участникам предстоит преодолеть дистанции от 50 до 100 метров на время. Конькобежцев разделят на шесть групп в зависимости от возраста. Призеров наградят медалями и дипломами.

Зарегистрироваться можно до 3 февраля по ссылке https://forms.gle/uL2PrHdAE4Mf2SVU9.

Комиссия по допуску участников и выдача нагрудных номеров будет работать 4 февраля с 10.00 до 10.45 на стадионе «Космос».

Информация по телефону 67-17-25.