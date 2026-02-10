Лед ошибок не прощает. Улов не стоит человеческой жизни

7 февраля по системе 112 поступило тревожное сообщение. Очевидцы обнаружили на льду, примерно в двух километрах от берега, в районе села Стародубское Долинского района, рыболова-любителя без признаков жизни. К сожалению, спасать его было уже поздно.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Этот случай — очередной повод задуматься. Улов не стоит человеческой жизни. Никогда. Ни при каких условиях.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области вновь напоминает:

Выход на лёд в условиях непогоды, штормового предупреждения и плохой видимости запрещен.

Лёд в период циклонов непрочен и коварен.

Рисковать собой — ставить под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто пойдёт на выручку.

Не игнорируйте экстренные предупреждения спасателей и синоптиков.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыболовы, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Многие рыболовы–любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако, такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Правила поведения на льду

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо знать:

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;

безопасная толщина льда для пешей переправы 15 см и более;

безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде:

при температуре воды +24°С время безопасного пребывания 7 — 9 часов,

при температуре воды +5 — +15°С — от 3,5 ч до 4,5 часа;

температура воды +2 — +3°С оказывается смертельной для человека через 10 — 15 мин;

при температуре воды -2°С – смерть может наступить через 5 — 8 мин.

Критерии льда:

прочный:

прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком;

на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.

тонкий:

цвет льда молочно-мутный, серый, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова);

лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;

в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.