Ледовая арена вместо автобазы. Публичные слушания по вопросу развития города прошли в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории города в границах ул. Пограничная — пр. Мира — ул. Емельянова — ул. Ленина. В общественных слушаниях приняли участие представители администрации города, авторы концепции и жители областного центра.

Развитие территории предусматривает в том числе и размещение крытой ледовой арены (один из спортивных объектов Газпрома). Ее планируется возвести на участке, где сейчас расположена база АО «Транспортная компания». Транспортное же предприятие разместят на ул. Воздушной. Там сейчас подрядчик уже ведет все подготовительные работы.

Проект представил ГЭХ «Инжиниринг». Центр ледовых видов спорта будет включать в себя главную ледовую арену, тренажерный зал, хореографический зал, зал общей физической подготовки, зрительскую зону, рассчитанную на 5 500 мест, и тренировочную арену. Кроме того, запланированы благоустройство территории, обустройство пешеходных дорожек, озеленение, а также парковка на 183 места. Проект предус­матривает полную реконструкцию прилегающей инженерной инфраструктуры. Планируется, что будут заменены тепловые сети.

Как отметил главный архитектор города, заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов, проект развития территории был ранее размещен на сайте администрации города для ознакомления, и жители внесли свои замечания, которые уже проработаны с проектировщиком и откорректированы.

– Сегодня мы рассматривали проект, исключив те сложные моменты, которые были обозначены жителями. Например, улица Амурская была соединена перемычкой с ул. Пушкина. Это решение сохранялось из предыдущего проекта планировки, но там расположен жилой дом, поэтому сейчас от проезда было решено отказаться. Также была максимально сокращена красная линия переулка Хвойный, то есть в первой редакции проекта изымались жилые дома, формировалась полноценная улица. Сейчас мы сделали минимально возможное расширение, чтобы была возможность разместить тротуар с одной стороны, проезжую часть и инженерные коммуникации. Изъятие объектов недвижимости исключается. В целом, специалисты максимально переработали проект с учетом мнения людей.

Сегодня же все замечания, высказанные жителями на публичных слушаниях, внесены в протокол, будут рассмотрены и учтены при дальнейшей работе над проектом. Оставить свои предложения по развитию данной территории можно до 17 августа в департаменте архитектуры и градостроительства лично (ул. Карла Маркса, 32, каб. 210) либо любым другим удобным способом: письменно в приемной или по электронной почте.

Виктор ГОРОДОВ.