Ледяная феерия. В зимнюю пору дополнительного обаяния сахалинским городам и весям придают ледовые городки

Все-таки обладает ка­кой-то особой магией поронайский озерный лед. У хабаровских мастеров-резчиков, которые уже не первый год подряд занимаются украшением островных городов своими искусными резными творениями, есть свои объяснения такому феномену.

Они говорят, что именно на водоемах Поронайского района кондиционный лед образуется в подходящие сроки и требуемой толщины. К тому же он не содержит песка и других нежелательных примесей, а главное – его можно заготовить в нужном количестве поблизости от транспортных артерий…

Ну да, это все справедливо, но материал-то по-настоящему удивительный – вон как отливает синевой на теневых гранях и как светится на солнышке, если взглянуть на просвет. Хорошая у него, чистая энергетика – видимо, этим и объясняются художественные предпочтения мастеров.

В нынешнем сезоне сначала все пошло не по сценарию, отработанному годами. Из-за капризов погоды лед на озерах не успел сформироваться, поэтому пришлось везти его с самого севера, из Охинского района. Но позже установились морозы, зима вступила в свои права, и стало возможно снова добывать этот водяной «хрусталь» в Поронайском районе. Точнее – на искусственных озерах вблизи поселка Гастелло, где располагаются бывшие песчаные карьеры.

В самом Поронайске, между прочим, те же хабаровские мастера первым делом возвели небольшой ледовый городок на городской площади, возле главной елки района, после чего переключились на масштабную работу в областном центре. На площади Ленина разместилась большая композиция из нескольких фигур: забавный Единорог, улыбчивая Снегурочка, протягивающая руки к зимнему солнышку, сосредоточенный Дедушка Мороз с мешком подарков и другие персонажи. Есть и ледяная горка, популярная у детворы.

Резные фигуры, составленные из ледяных блоков, располагаются в разных местах городского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Вдоль аллеи сакуры они изображают скамейки, возле каждой из которых встречают посетителей мультяшные герои: Винни-Пух с Пятачком, Крокодил Гена с Чебурашкой и другие. Если подниматься к озеру Верхнему, можно встретить на пути ледовую композицию «Сахалинская зима», несколько больших ледяных «открыток», стилизованных под оформление новогодних открыток советского времени, а также несколько солидных фигур из снега и, конечно, изображение главного символа 2022 года – Тигра.

Для усиления эффекта некоторые фигуры подсвечены изнутри с помощью специальных диодных лент, а снаружи – специальными светильниками.

Накануне Нового года журналист прогулялся по аллеям парка с фотоаппаратом и запечатлел творческий процесс и его промежуточные результаты. Красиво. Днем раньше над Сахалином пронесся глубокий циклон, засыпал Южно-Сахалинск снегом, это придало особенный шарм парку. Природа – тот еще дизайнер! Темные стволы деревьев, облепленные замысловатыми снежными наростами, сами по себе смотрятся очень эффектно в лучах низкого зимнего солнца.

Парковые фонари, мостики, малые архитектурные формы предстают самостоятельными шедеврами. Такая обстановка производит впечатление на всех, кроме одного паркового персонажа. На ветке дерева возле аллеи здоровья удобно разместилась живая белочка в серебристой шубке. Она предпочитает не глазеть по сторонам и не витать в облаках, а сосредоточенно расшелушивать крепкую шишку, доставая из нее питательные зернышки. Такой вот у нее неромантично-деловой подход!

Ярослав САФОНОВ.