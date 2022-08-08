Легенда Первомайска. 65 лет назад с карты области исчез поселок – «тезка» села в Смирныховском районе

История распорядилась так, что Первомайск упразднили практически одновременно с Горнозаводским районом, просуществовавшим с 7 января 1950-го по 31 августа 1957 года.

В его административный центр – город Горнозаводск входили Ватутинский, Крильонский и Чкаловский сельсоветы. А в границах района были поселки городского типа – Шебунино, Первомайск; села – Лопатино, Ватутино, Чкалово, Крильон. На севере район граничил с Невельским, а на востоке с Анивским районами.

Бывший японский поселок Оку-Найоси в ноябре 1947-го решением Верховного Совета РСФСР в честь международного дня солидарности трудящихся переименовали в Первомайск. Он находился в 12 километрах от Минами-Найоси (ныне Шебунино). Эти населенные пункты связывала узкоколейная железная дорога.

По фрагменту американской карты 1953 года можно понять, в каком живописном месте находился Первомайск. Удаленность от моря, благоприятная природа, высокие сопки, чистая река – все это создавало особый микроклимат. Быть может, поэтому губернатор Карафуто решил построить в Оку-Найоси свою летнюю резиденцию.

При японцах здесь добывали высококалорийный каменный уголь, он имел самую высокую ценность. По архивным данным, в 1928 году на-гора его было поднято около 200 тыс. тонн.

Японцы построили подвесную дорогу от шахты через поселок Оку-Найоси до Минаму-Найоси (Шебунино). По ней в специальных тележках уголь поставляли на открытый склад-бункер. Оттуда часть твердого топлива вагонетками отправляли на береговой причал в Шебунино, где его перегружали на кунгасы и доставляли на большие суда на рейде.

Другая часть топлива поступала в Горнозаводск на завод по сухой перегонке угля. Там выпускали бензин, технический спирт, пластмассы, каучук, краски, кокс – всего более 22-х наименований продукции. На обогатительной фабрике бурый уголь шахты «Найхоро» (Горнозаводск) смешивали с углем из Первомайска, повышая калорийность топлива.

Люди работали на шахте в четыре смены: мужчины – в забое и проходках, женщины – на откатке.

В период выселения японцев с Сахалина в Первомайске произошла трагедия, ставшая впоследствии легендой о мертвом поселке. Он находился в 500 метрах от основного места проживания корейцев. Однажды ночью японцы жестоко с ними расправились – вырезали 11 семей. Сегодня эта кровавая межэтническая трагедия фактически забыта.

В конце 1940-х в Оку-Найоси проживало около двух тысяч человек. Большую часть зданий, относящихся к резиденции японского губернатора, представители советской власти передали под детский сад, клуб, школу и больницу. Во дворе больницы бил фонтан. Но когда он вышел из строя, отремонтировать его не смогли и превратили в цветочную клумбу.

В Первомайске работали пожарная часть, почта, библиотека, столовая, магазин, пекарня, детский дом, горное училище. Последние два объекта в 1952 году переведены в Горнозаводск. В поселке на угле работала передвижная тепловая электростанция мощностью 1500 киловатт. К сопкам вели ровные аллеи. На одной из срезанных возвышенностей находилось озеро, от него шли трубы к колодцам в каждом дворе.

Коллектив семилетней школы японского типа насчитывал 17 учителей. В учебном здании со спортивным залом, где проводились и танцы, было несколько кабинетов с большими окнами. Летом в пионерском лагере при школе отдыхала детвора.

В 1950 году шахту «Первомайская» закрыли. В 1956-м упразднили и поселок. Спустя десятилетия от него ничего не осталось. После тайфуна «Филлис» в августе 1981 года река Первомайка изменила русло, и бывшим жителям стало сложнее ориентироваться на местности.

Как рассказала глава поселка Шебунино Зинаида Кожокару, в конце 1980-х сюда на автобусах приезжала делегация бывших японских жителей Сахалина. Многие из них захотели посетить свою малую родину – бывший поселок Первомайск. При въезде в Шебунино (это место у перекрестка тогда называли «крестами») находился винно-водочный магазин. Местные жители с самого утра занимали очередь за столь «ценным продуктом». Японцы поинтересовались: почему здесь так много людей? Сопровождавшие делегацию офицеры в штатском нашлись, что ответить: «Так это они вас встречают!».

Приехав на место, гости вышли из автобуса, создали полукруг, начали кланяться, что-то говорить и плакать. Со стороны это было настолько сентиментально, что даже у сопровождающих глаза стали мокрыми.

Когда все закончилось, один из японцев вынес из автобуса небольшой прибор, похожий на плоскую телефонную трубку. Индикатор на ней то и дело подавал звуковые сигналы. Японцы словами и жестами стали обсуждать показания прибора. Представители органов безопасности наверняка знали, о чем они разговаривают, и знали назначение прибора в руках представителя японской делегации. Приезжие не стояли на одном месте, ходили, что-то записывали в блокноты.

Этот прибор был радиоактивным счетчиком – если он пищит, значит, есть радиация. Но откуда она в Первомайске? Причина радиоактивности в первомайском каменном угле. Ученые из Новосибирска после некоторых исследований выдали заключение, что в нем содержится радиоактивный элемент – германий. Второе месторождение с такими же свойствами – в селе Новиково. В свое время там добывали бурый уголь открытым способом. Извлеченный из него германий особенно активно использовался в электронной промышленности.

На выезде из Шебунино в сторону мыса Крильон сохранился «мост любви». По рассказам старожилов, по верху он соединял дороги из Шебунино на мыс Крильон, а внизу, между арочными опорами, проходила узкоколейная железная дорога к деревянному пирсу. В советское время существовала традиция назначать свидания около этого моста, но за давностью лет она забылась. Да и время не жалеет конструкцию – она постепенно разрушается.

На правой стороне реки Шебунинки в Солдатском распадке – большое озеро. Оно образовалось на месте добычи торфа за счет подземных вод и небольших ручьев. Местные жители часто приходят сюда купаться. Говорят, в центре озера глубина превышает 10-метровую отметку, а на дне водоема лежит заржавевший корпус японской машины (комбайна), извлекавшей торф. Озеро здесь именуют Светлым, однако настоящее его географическое название – Линевое.

Владимир Чуйко, член Русского географического общества.

P. S.

Фотографии поселка Первомайск и информация для публикации предоставлены Виталием Войко. Во время подготовки этой статьи в печать пришла трагическая весть – Виталия не стало.