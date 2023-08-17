Легко отделался. Углегорскому экс-мэру Сергею Дорощуку удалось избежать уголовной ответственности за срыв выпуска местной газеты 

Как сообщили в пресс-службе областного суда, по постановлению мирового судьи областного центра дело было прекращено. Из-за истечения срока привлечения к ответственности. Постановление вступило в законную силу. Апелляционные жалобы участники процесса на вынесенное постановление не подавали.

Громкий скандал разразился в июле 2021 года, в день выхода очередного номера «Углегорских новостей» со статьей о сходе мощного селя, загрязнении рек Желтая и Углегорка и возникшей угрозе затопления близлежащих территорий в результате производственной деятельности угольного разреза Восточной горнорудной компании.

Мэр Дорощук лично прибыл в редакцию «Углегорских новостей», помещения отключили от электричества, сотрудников выставили из кабинетов на улицу.

В тот же день в отставку отправили руководителя районного издательского дома, выпускавшего «Углегорские новости», и редактора газеты Зинаиду Макарову. Буквально через неделю вынужден был уйти в отставку и сам мэр. Губернатор Валерий Лимаренко прибыл в Углегорск, побывал на месте схода селя, осмотрел очистные сооружения, встретился с населением. И принял решение: Сергей Дорощук должен оставить должность мэра.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ обращения для соответствующей правовой оценки произошедшему в Углегорске. Аналогичные запросы направил в правоохранительные органы председатель комитета Государственной Думы РФ по информполитике Александр Хинштейн.

В отношении Дорощука возбудили уголовное дело. Следствие усмотрело в его действиях признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Рассматривать дело в углегорском суде начали в марте 2023 года.

Но защита экс-мэра настаивала на изменении подсудности – проще говоря, на судебном рассмотрении на другой территории. Обосновывала это недоверием к мировому судье в Углегорске и конфликтом интересов. Обращение адвокатов, согласно процессуальному законодательству, поступило в областной суд. В мае нынешнего года он вынес решение рассматривать дело экс-мэра в мировом суде Южно-Сахалинска, в судебном участке № 32.

Однако и этот вариант не устроил обвиняемого. Вопрос о том, в каком суде будет слушаться дело, решала уже вышестоящая инстанция – Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. По его решению рассмотрение дела Дорощука снова вернули в мировой суд Южно-Сахалинска. И тут выяснилось, что истек срок привлечения к ответственности…

Как объяснили юристы, возобновить рассмотрение дела можно, если в нем откроются обстоятельства, о которых ранее следствию и суду не сообщалось.

В чем-то похожая ситуация в Охе. Там суд рассматривает первое в истории области уголовное дело об использовании поддельного диплома чиновницей. Его фигурантом стала Елизавета Андреева, занимавшая пост вице-мэра Охинского района. Как выяснилось, она выдавала себя за выпускницу престижного Санкт-Петербургского государственного университета, диплом этого вуза давал основание занять должность заместителя главы местной администрации.

Фальшивку выявили в Охе, было возбуждено уголовное дело. Следствие усмотрело в действиях муниципальной служащей пять эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ. Дело передали в охинский суд в конце ноября 2022 года, первое рассмотрение назначили на 12 января года нынешнего. Но его отложили… и с тех пор не рассмотрели ни разу. В это трудно поверить, но, согласно сайту районного суда, процесс переносили 15 раз! Последний раз он должен был начаться 20 июня, но его вновь отложили до 28 августа. Причины указываются одни и те же – неявка обвиняемой или свидетелей.

Евгений АВЕРИН.

По теме:

15 июля 2021 – В Углегорске со скандалом уволили директора МАУ «Издательский дом»

21 июля 2021 – Союз журналистов России поддержал углегорских журналистов

22 июля 2021 – Союз журналистов России поддержал углегорских журналистов. А губернатор предложил мэру Углегорска уйти в отставку

17 марта 2023 – Экс-мэр Углегорска в суде ответит за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов

27 апреля 2023 – Уголовное дело общественника и по совместительству руководителя островного отделения «Коммунистов России» передали в суд

8 мая 2023 – Слушание уголовного дела углегорского экс-мэра Сергея Дорощука, прогремевшее на всю страну, продолжится в южно-сахалинском суде