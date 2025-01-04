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Легкоатлетический манеж появится в Южно-Сахалинске уже этим летом

Просторный закрытый стадион с двухэтажной пристройкой у перекрестка улиц Больничной и Горького будет отвечать самым современным международным требованиям. В основном здании разместятся шесть овальных 200-метровых беговых дорожек, восемь прямых длиной 60 метров и две прямые по 100 метров. Здесь же будут находиться секторы для толкания ядра и метания копья, прыжков в длину и высоту. В манеже будут также созданы все условия для атлетов с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдать за ходом соревнований смогут одновременно 400 человек.

По объективным причинам сроки завоза оборудования затянулись,  и отодвинулся запланированный срок ввода объекта в строй.

Но как доложили представители подрядной организации – ООО «Строительно-коммерческой фирмы «Сфера», сейчас проблемы решены, все необходимое доставлено на остров. Подрядчик уверяет, объект будет введен в эксплуатацию в июне 2025 года.

Председатель правительства области Алексей Белик проинспектировал ход строительных работ.

– Сегодня готовность объекта составляет 76 процентов. В настоящее время в здании идет отделка, монтаж инженерных сетей и оборудования. На трибунах устанавливаются кресла. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы. Вскоре жители области получат возможность заниматься в еще одном современном спортивном комплексе. Надеюсь, благодаря ему мы не только воспитаем новых именитых атлетов, но и улучшим здоровье наших земляков, – сказал Алексей Белик.

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