Легкоатлеты со всей страны сразились за награды Кубка и первенства России по кроссу на Сахалине

Первенство и Кубок России по кроссу прошли в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

На трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» собрались 86 спортсменов из Санкт-Петербурга, Бурятии, Марий-Эл, Мордовии, Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского, Красноярского, Забайкальского краёв, Ямало-Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной, Иркутской, Амурской, Владимирской и Сахалинской областей.

В первый день прошли старты на дистанции 1 км среди девушек и юношей до 16 и до 18 лет, юниорок и юниоров до 20 лет, а также на 3 км среди женщин и 5 км среди мужчин.

Среди юношей до 16 лет лучшим стал Яромир Макаров из Забайкалья.

— Занимаюсь лёгкой атлетикой с самого детства, когда меня сюда привёл отец, за что ему огромное спасибо. Своим стартом доволен. Главное, что выиграл. В прошлом году уже приезжал на Сахалин на эти же соревнования, и тоже стал первым, примерно с таким же результатом, — поделился эмоциями 14-летний спортсмен.

«Золото» в копилку Сахалинской сборной на дистанции 1 км среди девушек до 16 лет принесла Вероника Груздо. Также победителями в своих категориях стали стали Георгий Шумков (Приморский край), Ксения Утюжникова (Забайкальский край), Данил Мельников (Хабаровский край), Виктория Смольникова (Иркутская область), Роман Троценко (Республика Бурятия) и Наталья Колоскова (Приморский край).

Мероприятие организовано по программе трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.

Около 1000 спортсменов вышли на старт «Кросса Нации»

Сахалинская область присоединилась ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Это масштабное событие собрало на дронопорте Пушистый около 1000 участников. В этом году состязание провели уже в девятый раз. Островитяне и гости региона испытали свои силы на дистанциях 500 м, 1, 4, 6, 8 и 12 км.

Победитель на дистанции 12 км Роман Троценко из Улан-Удэ приехал на Сахалин для участия в Кубке России по кроссу. Увидев рекламный баннер, решил присоединиться к забегу.

— Впервые принимаю участие в «Кроссе Нации» на Сахалине и первый раз пробовал бегать по такой интересной трассе — аэродром, ровный асфальт, это очень необычно, мне понравилось! — отметил Роман.

На своих дистанциях победителями стали Анастасия Овчинникова (500 м), Дмитрий Исайкин (500 м), Мирослава Чебунина (1000 м), Леонид Завгородний (1 км), Иван Малородов (1 км), Захар Ершов (4 км), Виолетта Щербакова (4 км), Илья Толстяков (8 км), Анна Леонова (8 км), Магомедшариф Казуев (1 км ОВЗ), Виолетта Тойчиева (1 км ОВЗ), Роман Троценко (12 км) и Светлана Мартынюк (12 км).

Мероприятие организовано по программе реализации государственной программы «Спорт России».