Лекарство от ажиотажа. В апреле объем поставок сахара на Сахалин значительно превысит взлетевший спрос

Откуда «растут ноги» у внезапно возникающих порывов ажиотажного спроса у населения на те или иные продукты питания? Есть ли объективные причины для того, чтобы экстренно и в большом количестве сносить с прилавков сахар, крупы и другие продукты, имеющие, к слову, ограниченный срок хранения?

Эти и другие вопросы «Советский Сахалин» адресовал заместителю директора департамента промышленности и торговли регионального минсельхоза Лине Степановой:

– Подобные явления бывали и прежде: то вдруг все начинают резко гречку скупать, с которой потом не знают, что делать, то, как сейчас, возникает повышенный спрос на сахар, некоторые крупы… Думаю, сказывается общая неспокойная обстановка в стране и за ее пределами: санкционное давление из-за рубежа, колебания курса валют. У многих сахалинцев имеются накопленные ранее сбережения – люди стремятся таким образом «конвертировать» рубли во что-нибудь материальное, в том числе в продукты питания, скупают их впрок, – говорит Лина Степанова.

Во многих торговых точках коммерсанты вводят временные ограничения в отпуске продуктов в одни руки. Можно видеть объявления, в которых продавцы извиняются за временные неудобства и предупреждают, что ограничения вводятся исключительно в интересах покупателей, чтобы всем всего хватало. Такая практика вполне логична, к ней прибегают коммерсанты во всех регионах страны. Ассоциации крупных сетей заключают меморандумы – соглашения о таких ограничениях, предприниматели тоже договариваются.

– Уверена, что пройдет совсем немного времени, ситуация успокоится, ажиотаж спадет, и все заработает в нормальном режиме. Большие усилия для нормализации обстановки прикладывают и региональные, и федеральные власти. Например, принято решение, по которому с апреля на Сахалин станет поступать столько сахара, сколько не завозили никогда прежде: из расчета 240 тонн на одного действующего в регионе предпринимателя на неделю! Хотя, по большому счету, и сейчас объективных предпосылок для ажиотажного спроса нет, продукты первой необходимости завозятся в достаточном количестве, – считает заместитель директора департамента.

Кстати, каждый желающий может убедиться в том, что в области ведется постоянный мониторинг цен. Для этого нужно зайти на сайт http://доступная-цена.рф/, где в режиме онлайн указывается стоимость стандартного продовольственного набора в разных торговых точках в районах области. Приведенный график показывает изменение стоимости минимального продовольственного набора из расчета на месяц. Указаны актуальные цены на продукты первой необходимости.

Николай ПИТЕРСКИЙ.



P. S.

На заседании регионального оперативного штаба 17 марта прозвучали такие цифры. За две последние недели в области было реализовано в 2,5 раза больше сахара, чем обычно, – 764 тонны. С 10 марта увеличена отгрузка сладкого продукта на острова.

Новые партии сахара должны поступить 4 апреля. По данным министра сельского хозяйства и торговли Инны Павленко, рассчитан неснижаемый недельный запас – 192 тонны. Сахар поступает напрямую в розничную торговлю, минуя оптовое звено.

Рассчитан также предельный объем реализации этого товара в день – он превышает норму на 10 процентов.