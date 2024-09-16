Ленд-арт утром, днём и на закате. Знакомьтесь с новым направлением искусства

Оригинальный подарок южносахалинцам и гостям островной столицы к её дню рождения преподнесли ученики известного мастера икебаны и ландшафтного дизайна Александры Кудряшовой.

Зелёные поляны и газоны городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина стали творческим пространством для участников выставки «В соавторстве с природой». Здесь создавались абстрактные авторские композиции. Они не броско, но гармонично дополняли ландшафт, удивляли игрой смыслов, рождали разные образы и ассоциации.

Такое относительно новое направление в искусстве называется ленд-артом. Ученики Александры Семёновны (да и она сама) вот уже третий год обретают опыт работы в открытом пространстве благодаря известному мастеру Борису Меняйлову из Сочи. Он агроном, флорист и ландшафтный дизайнер. Это его стараниями в 2018 году курортный город страны стал новой точкой на мировой карте фестивалей ленд-арта.

Борис многому научился у основателя такого искусства флориста и преподавателя Питера Хесса из швейцарского города Гринденвальда. Там с участием мастеров из разных стран мира уже много лет проводятся выставки-фестивали. А сейчас ученики Хесса, среди которых и Борис Меняйлов, расширяют географию подобных творческих событий. В регионах России появляется всё больше желающих создавать арт-объекты, приобщаться к «искусству от природы».

С выставкой сахалинских умельцев можно ознакомиться в северо-восточной части парка. По обеим сторонам аллеи, что идёт вверх мимо лодочной станции, вас встретят инсталляции. Первая под названием «Начало» представлена в виде шара, искусно оплетённого косами из сена. У кого-то этот арт-объект вызовет ассоциацию о зарождении жизни на Земле, кто-то увидит в ней планету или жемчужину, скрытую в потаённом месте.

По соседству работа «Ожидание», эпиграфом к которой стали строки сахалинского журналиста и поэта Сергея Тараканова: «Скорей бы уж дождаться снега, уйти от скудного тепла и в зиму броситься с разбегу, забыв осенние дела». У одних инсталляция рождает образ ёлки, у других – эха с его расширяющимся отзвуком.

Примечательно, что практически все работы приурочены к теме семьи. Оказывается, сплетённая в волны пожухлая трава, может передать ритм не всегда ровных семейных отношений. А сформованные из сена «леденцы» на палочке, которым предпослана строка: «Стояло волшебное лето, от счастья сияла конфета», являют собой мечту детей и взрослых о «сладкой жизни».

В минувший выходной авторы арт-объектов рассказывали о своих идеях, о том, как работали над воплощением образов, вкладывая в них частичку души. И каждый получал свою порцию аплодисментов от коллег.

Арт-объект Валентины Жуковой в особой интерпретации не нуждался. Назывался он «Пусть всегда будет солнце». Рукотворное солнышко в Год дракона оказалось под охраной мифологического существа.

– Пусть в душе у каждого человека будет частичка света, а в каждой семье – частичка солнца, – высказала пожелание автор работы. Она интересна ещё и тем, что это фотозона с двумя ракурсами обозрения. Инсталляция великолепно смотрится и на фоне озера, и на фоне поляны. А при вечернем солнце, как заметил Борис Меняйлов, можно в середине кольца поймать солнце. Кстати, мастер рекомендовал каждую выставочную работу посмотреть утром, в обед и вечером. Они совершенно по-другому смотрятся при разном освещении и с разных ракурсов.

Светлана Конькова и Людмила Кривицкая в Год семьи создали сложную работу по песне «Главней всего – погода в доме» в исполнении Ларисы Долиной. Из природного материала они сделали два зонта.

Погуляв по парку, можно увидеть «Полёт фантазии» и «Перспективу» у водопада, сакральную берегиню семейного очага «Весту» и «Связь поколений», которые объединяет река времени. А мудрёное название арт-объекта студенток колледжа искусств «Гуттация» не позволит пройти мимо, не узнав сути термина. Оказывается, в замысел работы Алины Деменко, Екатерины Малинкиной, Ольги Котаревой, Анны Новосёловой и Леи Мосягиной входило – связать природу и научный факт. Мало кто знает, что капельки на листьях ивы – не роса. Так дерево избавляется от избытка влаги, поглощённой корнями. Эта особенность растения и называется гуттацией. Студентки впервые в своей практике сплели из ивовых прутьев «капли» и развесили их на плакучей иве. Вот такое визуальное решение нашли они для своей композиции, имеющей и познавательный характер.

Впрочем, обо всём увиденном не расскажешь. Так что пока стоят тёплые деньки и сама природа не вобрала в себя рукотворные арт-объекты, приходите в парк полюбоваться выставкой и сделать красивые фотографии на память.

Людмила Степанец.