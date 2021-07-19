Ленинград. Торжество Духа. Мультимедийная выставка к 80-летию начала обороны города

10 июля 1941 года началась битва за город Ленинград. Она продлилась до 9 августа 1944 года, стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны и оказала большое политическое и стратегическое влияние на ход военных действий на других участках советско-германского фронта.

80-летию начала обороны города посвящена мультимедийная выставка «Ленинград. Торжество Духа» в историческом парке «Россия – моя история».

872 дня нечеловеческих испытаний, голод и холод, более 150 тыс. свалившихся на город неприятельских артиллерийских снарядов, более 4,6 тыс. фугасных и 69,6 тыс. зажигательных бомб – все это смог преодолеть город на Неве и его жители.

Блокада и эвакуация не остановили производство военной техники и оружия. Более того, для нужд фронта разрабатывались и производились совершенно новые боевые устройства. Наука была переведена на военный лад и поддержание жизни в городе.

В блокадном Ленинграде продолжалась культурная жизнь. Шли спектакли Театра музыкальной комедии. Организовывались художественные выставки и концерты, проводились спортивные мероприятия. Функционировали библиотеки, образовательные, научно-исследовательские учреждения и многое другое.

На электронных слайдах представлен широкий ряд письменных источников, фотографий, а также художественные произведения, отображающие различные аспекты жизни и борьбы осажденного города.

Выставка разделена на темы: общая информация, оборона города, все для фронта, продовольственный вопрос, наука, быт, архитектура, культурная жизнь, спорт, музыка, театр, живопись и графика, агитационный плакат, литература и даже юмор, религия, дневники, дети, образование, путь по Ладоге.

Защита города приобрела всенародный характер. Уже 23 июня 1941 года в Ленинграде началось устройство укрытий для населения. К работам привлекались мужчины с 14 до 50 лет и женщины с 16 до 45 лет. Трудились по 8 часов. Занятые на производстве и учащиеся – 3 часа после смены и учебы. Уже через месяц были готовы 136 км защитных щелей. К концу 1942-го вырыто более 14 км противотанковых рвов, возведено 3890 баррикад, построены тысячи пулеметных и артиллерийских дотов.

За 1942 – 1943 годы на заводах осажденного города были произведены 74 танка, 230 кораблей, 1166 орудий, 193 тыс. автоматов, 105 тыс. авиабомб, 4,7 млн мин и снарядов.

Рабочие в блокаду получали 250 – 500 г хлеба в сутки по карточкам, служащие, иждивенцы, дети – 125 – 300 г.

Листая электронные слайды по темам, убеждаешься, какой ценой победы духа и воли над собственным физическим состоянием и нечеловеческими условиями ленинградцы сумели сохранить город, его традиции, культуру и богатое историческое наследие.

Виртуальная выставка проводится в рамках международного проекта «Территория Победы». Организована Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (г. Москва) совместно с музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда».

Выставка доступна на сайте музейно-мемориального комплекса «Победа» pobeda-sakhalin.ru по 10 сентября.

Людмила БЕРКОВИЧ.