Лета золотая серединка. Портрет сахалинского июля

Со вторым летним месяцем у сахалинцев и курильчан связаны многие важные планы. Именно в июле традиционно начинается купальный сезон, у дачников вовсю спеет клубника, у ребятишек каникулы в разгаре, хочется погреться на летнем солнышке, набраться впечатлений и здоровья к следующему учебному году…

Каким он будет, предстоящий июль, который в народе издревле называют еще макушкой лета? Ответить на этот вопрос помогли в региональном управлении гидрометеослужбы.

Погода на островах в июле находится в прямой зависимости от трех главных условий.

Поблизости должен располагаться обширный антициклон, который будет отбивать атаки дождливых циклонов. Вода в окружающих морях должна быть достаточно прогрета, чтобы дарить тепло суше. С юго-запада должны подходить большие массы теплого воздуха.

В третьей декаде июня антициклон образовался, он размещался над Охотским морем примерно на уровне средней части Сахалина. Благодаря именно его стараниям до Сахалина не доходили сильные дожди, затапливавшие Приморье. Он же служил и «кондиционером», охлаждающим островную атмосферу, поскольку подтягивал прохладные воздушные массы из Охотского моря. Вода в акваториях прогревается не так быстро, как хотелось бы. К слову, в прошлом году купальный сезон в Яблочном Холмского района официально стартовал 19 июля. Возможно, история повторится.

По вероятностному прогнозу температуры и осадков по стране на вегетационный период 2023 года гидрометцентра России июль в наших широтах обещает быть умеренно теплым, температура воздуха не будет подниматься выше 20 процентов от нормы. Для Южно-Сахалинска среднесуточная норма составляет +15,9 градуса.

Количество осадков по тому же прогнозу будет в пределах нормы, притом что соседям, Приморью и Камчатке, обещают их избыток.

Для Южно-Сахалинска июльская норма осадков составляет 92 миллиметра. Вплоть до третьей декады июня областной центр «шел по графику» по температуре воздуха, но явно «не добирал» по осадкам при норме 64 миллиметра. А в последние дни месяца осадков выпало около месячной нормы, произошло также повышение среднемесячной температуры, она превысила норму на 2 градуса. Существенных изменений погодных тенденций в начале июля не ожидается.

В областном центре самым жарким за историю наблюдений выдался июль 2021 года, средняя месячная температура воздуха составила тогда 20,3 градуса. До того долго держался рекорд в +19 градусов, поставленный в 1955-м и 1978-м годах. Самым холодным был июль 1956 года с показателем всего лишь +12,4 градуса.

В прошлом году в июле на Сахалине довольно долго держался знойный период почти без осадков, Курилам их досталось гораздо больше. В самом конце месяца региональное управление ГОиЧС, опираясь на данные синоптиков, предупредило о сильном и очень сильном дожде в Ногликском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском и Поронайском районах с вытекающими последствиями: резким подъемом уровня воды в реках до полутора метра.

Сезон тайфунов на островах обычно начинается позже, в августе, и длится до начала октября.

Семен РЕЧКИН.

К слову

Месяц назван июлем в честь римского полководца и государственного деятеля Гая Юлия Цезаря. В старину на Руси его называли червень, липец, грозник, сенозарник. В этом месяце отмечали языческий праздник Ивана Купалы.