Летать становится проще. Появились новые субсидированные маршруты по Дальнему Востоку

Сахалинцам в 2022-м предлагаются льготные билеты по 399 направлениям. В прошлом году их было 296.

Теперь улететь можно из Благовещенска в Мага­дан, Пет­ро­пав­ловск-Кам­чат­ский, Улан-Удэ, Читу; из Владивостока в Анадырь, Нерюнгри; из Магадана в Анадырь, Кепервеем, Певек; из Улан-Удэ в Кызыл; из Юж­но-Сахалинска в Улан-Удэ, Читу; из Якутска в Магадан, Тынду.

Субсидии помогают авиа­перевозчикам снизить стоимость билета в 2 – 3 раза. С начала года уже 715 тысяч дальневосточников сэкономили на перелетах.

Льготные билеты могут купить: пассажиры до 23 лет, пенсионеры, дети с инвалидностью и сопровождающие их лица, инвалиды, многодетные, жители Дальнего Востока, дети до 17 лет, которые отправляются во всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке.

Для развития транспортной доступности на Дальнем Востоке параллельно реализуется еще одна программа софинансирования перелетов. Для сближения востока и запада выделяется 16,6 млрд рублей.

Это позволит субсидировать билеты и увеличить количество маршрутов внутри регионов Дальнего Востока. Так, «Авроре» выделено 5,9 млрд рублей на 36 социальных маршрутов с 250 тысячами пассажиров.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.