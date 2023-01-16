Летающая София

Сахалинка София Бехтерева стала лучшей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Она возглавила итоговый рейтинг всероссийских открытых соревнований «Рождественское турне-2023» среди спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет, которые прошли в Пермском крае. Воспитанница тренера спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Дениса Веселова показала хорошие результаты среди девочек 2011 года рождения и младше на протяжении всех этапов состязаний.

Кроме Софии островную сборную на всероссийских стартах представили Тимур Зарубин, Эльдар Коржан, Анна Гончарова и Диана Ермоленко. Сахалинская команда стала седьмой в общем зачете.