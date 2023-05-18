Летние каникулы. Как их проведут южно-сахалинские школьники

Лето – это время отдыха и развлечений для школьников, но также возможность расширить свои знания и умения. В островной столице каждый год предлагают детям интересную и активную программу, которая включает в себя кружки, мастер-классы и, конечно, спортивные мероприятия.

– В области около 85 лагерей, в том числе при образовательных учреждениях. Их программа разнообразна: профильные, спортивные, культурные. Во дворце детского творчества работает единственный профильный лагерь на 21 день, в котором ребята занимаются до 17 часов. Остальные работают до 14.30. Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, путевка бесплатная, – рассказал заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Леонид Тамонов.

По словам Леонида Тамонова, подросткам от 14 до 18 лет предоставляется возможность поработать. Зарплата за четырехчасовой рабочий день – около 15000 рублей. Департамент образования сотрудничает с индивидуальными предпринимателями, которые занимаются образовательной деятельностью – в городе их шесть. Детей также трудоустраивают в МАУ «Спортивный город», где они помогают в организации спортивных мероприятий.

Всего на базе школ, детских садов, а также учреждений дополнительного образования, культуры и спорта создано 3965 рабочих мест для юных горожан. Кроме того, при образовательных учреждениях действуют 14 лагерей труда и отдыха с охватом более 470 человек.

Вакансии для летней занятости школьников можно посмотреть на портале «Работа России». Здесь же можно разместить и резюме подростка.

В рамках летне-оздоровительной программы участвуют три спортивные школы: по плаванию, игровым видам спорта и олимпийскому резерву. Шесть видов спорта охватывает первая смена: плавание, художественная гимнастика, греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо. Во второй смене добавятся тхэквондо и настольный теннис.

– Летние лагеря при домах культуры откроются в Дальнем, Березняках и Ключах. В Дальнем и Березняках будет по одной смене, а в Ключах – две. Одна смена пройдет на базе Дома культуры в Синегорье, а две – в городском парке, – рассказала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова. – Также в этом году – с 19 июня и до конца июля – на базе детской художественной школы впервые появится творческая смена. Здесь ребята будут заниматься изобразительным искусством и посещать культурные мероприятия.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.