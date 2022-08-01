Летний день год кормит. Русская пословица не грешит против истины

Картофель хлебу подспорье

Сейчас основные работы на участках сводятся к уходу за посадками. Картофельную ботву до дыр поедает эпиляхна (28-точечная коровка). Для борьбы с нею применяйте препараты актелик, искра и другие. Двух обработок с интервалом в десять дней будет вполне достаточно.

На картофеле проявляется и такое заболевание, как черная ножка. На стеблях почти на уровне почвы образуется тонкая черная полоска-перетяжка, растение падает или постепенно увядает. Такие кусты лучше удалить.

Выкапываем и хорошо просушиваем ранние сорта картофеля. В отдельные ящики для посадки в следующем году отбираем клубни каждого сорта (с указанием их названий на этикетках). Картофелины должны быть величиной с куриное яйцо или чуть больше. Но если сорт не дал мелочи, оставляйте крупные картофелины. Ранней весной, прорастив клубни, вы разрежете их на фрагменты.

Где помидорчики, там и огурчики

Растениям в теплицах требуется хорошее проветривание. На ночь закрывайте в них двери, но фрамуги оставляйте открытыми.

На детерминантных (в два стебля) томатах завязываются плоды. Напоминаю: если они величиной с грецкий орех, растения надо прищипнуть выше 4 – 5 кисточки. Высокорослые помидоры, растущие в один стебель, прищипните выше 6-й кисточки.

В жару и дождливую погоду пчелы не летают, поэтому по инструкции пользуйтесь препаратами для завязи – «Бутон», «Томатон», «Завязь», «Универсал». Только не окунайте в эти растворы цветки полностью, иначе вырастут уродливые плоды.

В междурядье делайте канавки глубиной 15 см. В них и проводите полив томатов водой или питательными растворами. Не лишне будет добавить и диаммофоску (60 – 80 г на 1 погонный метр). Заболевшие растения удаляйте, но не бросайте в компостную кучу, лучше закопайте.

Огурцы требуют проветривания. Если они растут под каркасом, чаще приподнимайте пленку. Дважды или трижды в неделю подкормите огуречник органикой (1 л навоза на ведро воды). Это даст дополнительный урожай. В теплице продолжайте прожигать бумагу для осушения воздуха и время от времени помешивайте в ведре залитый водой навоз. В обоих случаях будет выделяться углекислый газ, а он положительно влияет на увеличение завязи.

Про вершки и корешки

Сделайте второй прорыв моркови, высвобождая пространство для растущих корнеплодов. Если досаждает морковная муха, обработайте ботву интавиром, но не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая.

Свеклу с 6 – 8 листочками обработайте борной кислотой (10 г на 10 л воды на 2 кв. метра) и подкормите (30 г поваренной соли на 10 л воды на 10 кв. метров). Это благотворно скажется на завязывании корнеплодов. Свекла не любит затенения, как, впрочем, и плоды баклажана и перцев. Они должны купаться в солнечных лучах, так что удаляйте затеняющие их листья.

Кукурузе нужны только полив и подкормка, эта культура не доставляет дачникам больших хлопот.

Редька хвалилась: я с медом хороша

Пришла пора сеять белую и черную редьку. До 16 августа высеваем на гребни высотой 20 – 25 см дайкон и кимчи. Этим культурам требуется плодородная почва. После хорошей перекопки проливаем грядку водой, добавляем табачную пыль, сеем семена, засыпаем землей и посыпаем гребни древесной золой.

Чтобы капустная муха не навредила всходам, применяем укрывной материал. При образовании на дайконе и кимчи 2 – 3-х листочков обрабатываем посадки актеликом и интавиром. Они работают против капустной мухи. И еще совет: не забывайте через каждые три года менять грядки, где выращиваете эти культуры. Соблюдение севооборота убережет их от болезней.

Аскорбинка для капусты, валик для лука

Чтобы на капусте образовались хорошие кочаны, растворите в ведре воды 1 г аскорбиновой кислоты, 60 г мочевины, 4 – 10 г суперфосфата и полейте каждый корешок. От капустной блохи посадки защитит пушонка, которой следует опудрить капусту. А белую бабочку-капустницу отпугнет опрыскивание растений водным раствором камфорного масла (1 ст. ложка на ведро воды), причем в вечернее время.

Лук с зеленым пером раз в неделю слегка наклоняйте к земле доской или валиком, пока у шейки лука не появится перетяжка. Тогда из пера в луковицы перейдут все соки и витамины.

Скоро будем убирать чеснок, поэтому освободите от земли верхнюю часть головок, чтобы они побыли на солнце. Если вам нужен посадочный материал, то стрелки с семенами пусть еще дозариваются. Затем из них вы извлечете и сохраните самые крупные семена.

Клубничный конвейер

Завершается сбор садовой земляники традиционных сортов, но есть еще и ремонтантные. Сейчас они цветут и первый урожай дадут к концу августа – сентябрю. Потом ягодник вновь зацветет, даст второй урожай, но он может уйти под снег. Чтобы этого не случилось, как только садовая земляника зацветет вторично, накройте ее укрывным материалом. Дополнительное тепло ускорит отдачу урожая.

Если ботва на клубнике зеленая, без признаков заболеваний, трогать ее не будем, удалим только лишние усы. А вот листья бордового и коричневого цвета надо убрать и подкормить розетки мочевиной (30 г на ведро воды). Как вариант – можно рассыпать по 30 г этого удобрения на 1 кв. метр грядки. И не забудьте обработать клубнику 1-проц. раствором бордоской жидкости.

Чтобы растения не заболели серой гнилью, не загущались и хорошо проветривались, соблюдайте расстояние между кустиками (в зависимости от сорта) в 50 – 70 см, а между рядками – в 70 см.

Пораженные болезнями листья земляники следует скосить, не затрагивая точку роста. А чтобы ботва успела отрасти до холодов, рассыпьте 30 г мочевины на каждый погонный метр грядки и граблями заделайте в почву. Готовьте площади для новых полюбившихся сортов земляники. С 20 августа можно начинать такие посадки.

Были цветочки, будут и ягодки

Поливаем кусты малины, на которых спеют ароматные ягоды, а слабенькие кустики подкармливаем минеральными удобрениями.

Ягоды черной смородины убираем выборочно, по мере их созревания.

Не забываем о том, что фруктовые деревья за сезон следует 5 – 7 раз обработать 1-проц. раствором бордоской жидкости, а сливы – хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Это защитит их от болезней. Против листоедов и плодожорок применяйте актелик, а вишням и сливам лучше подойдет биологический препарат лепидоцид.

Валентина Косенкова, агроном.

Досье

Ножницы для травы

Ими можно без труда постригать траву возле садовых дорожек или бордюров, они помогают при уходе за цветником. У этих ножниц режущие перпендикулярные плоскости, что позволяет стричь траву ближе к земле или бордюрам.

Ими можно без труда постригать траву возле садовых дорожек или бордюров, они помогают при уходе за цветником. У этих ножниц режущие перпендикулярные плоскости, что позволяет стричь траву ближе к земле или бордюрам. Корнеудалитель

Стальное приспособление с пластиковой рукояткой незаменимо в уходе за дачным участком. При прополке уничтожает надоедливые сорняки. Его можно применять и для рыхления грядок. Рабочая часть инструмента покрыта порошковой эмалью, что защищает ее от коррозии.

Стальное приспособление с пластиковой рукояткой незаменимо в уходе за дачным участком. При прополке уничтожает надоедливые сорняки. Его можно применять и для рыхления грядок. Рабочая часть инструмента покрыта порошковой эмалью, что защищает ее от коррозии. Садовые опрыскиватели

Лучше всего приобретать алюминиевые, латунные и стальные, так как они не подвержены коррозии. Самые тихие модели опрыскивателей – помповые и рычажные, а самые шумные – бензиновые. В десятку лучших входят такие марки садовых опрыскивателей, как «Патриот», «Жук Классик», «Умница», «Палисад», «Гринда», «Парк».

Благоприятные посадочные дни в августе 2022 года

Все даты, указанные в таблице, являются благоприятными

для посева семян, но дни, выделенные жирным шрифтом, –

самые удачные для посевов и посадок.