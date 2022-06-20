Летний отдых – не повод забыть о передаче показаний приборов учета

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» рекомендует частным клиентам, которые в связи с летними отпусками покидают регион или перебираются из городских квартир на дачи, не забывать о показаниях приборов учета электроэнергии. Установленные в регионе сроки их передачи – с 15 по 25 число каждого месяца.

Передача показаний приборов учета в период отъезда необходима, даже если из месяца в месяц они будут оставаться неизменными. Своевременное информирование об отсутствии энергопотребления в квартире исключит начисление платы по среднемесячному или нормативу.

В ПАО «ДЭК» разработана целая система онлайн-сервисов, которые помогут передать показания приборов учета клиентам, находящимся даже за пределами региона:

через личный кабинет клиента на сайте компании;

посредством SMS на номер 8 (914) 750-05-00: номер лицевого счета – пробел – номер прибора учета – пробел – показания прибора учета;

в мобильном приложении Viber (Вайбер);

в ЕРИЦ г. Южно-Сахалинска – через специальный терминал;

через Единый контактный центр по тел. 8 (800) 234-77-77 (звонок бесплатный).

Передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Режим работы голосового ассистента – круглосуточно и без выходных.

Виртуальный голосовой ассистент попросит задать интересующий вопрос, можно ответить: передача показаний. Затем нужно будет назвать цифровой код, расположенный внизу квитанции, называя по одной цифре: например, 641400 (шесть-четыре-один-четыре-ноль-ноль). После этого виртуальный ассистент назовет адрес и уточнит, верный ли он. Подтвердить или не подтвердить нужно словами «да» или «нет». После этого голосовой помощник попросит передать показания. Их также стоит называть по одной цифре, например, четыре-девять-пять-шесть.

После этого робот повторит все данные, произнесет: «показания приняты» и поинтересуется, будут ли передаваться показания еще по одному счетчику. Затем благодарит и только после этого звонок прекращается.

ВАЖНО: необходимо внимательно слушать все вопросы голосового ассистента, не перебивать его и четко отвечать на заданные вопросы.

На что обязательно нужно обратить внимание при фиксировании и передаче показаний: учитывать только цифры на дисплее счетчика до запятой; необходимая для передачи показаний информация размещена в квитанции: цифровой код – в нижнем поле документа в рамке; номер прибора учета – в верхнем поле в таблице с показаниями.

Также Сахалинэнергосбыт обращает внимание частных клиентов: в ноябре-декабре 2022 года из офисов компании будут убирать ящики для приема показаний приборов учета на бумажных носителях.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».