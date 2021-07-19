Летний зной: кому радость, а кому беда. Дыхание тропиков будет ощущаться в островном регионе всю нынешнюю неделю

Откуда жара?

Со стороны Японского моря поступили огромные массы тропического воздуха, потому над островной областью установилась устойчивая жаркая и сухая погода. Так объясняют поведение сахалинской погоды во второй декаде июля синоптики регионального управления гидрометеослужбы.

Больших изменений температурного режима в ближайшие дни ожидать не следует. В воскресенье 18 июля в Южно-Сахалинске зафиксирована максимальная дневная температура воздуха – плюс 31 градус, ближе к концу недели станет чуть прохладнее. В пятницу на юге Сахалина возможен небольшой дождь, но, к отчаянию дачников-огородников, 100-процентной гарантии никто не даст. Поэтому придется продолжить интенсивный искусственный полив грядок.

Вопрос – ответ

Почему вот уже почти месяц на юге острова не было дождя? Земля настолько пересохла, что начала трескаться и уже стала напоминать марсианский грунт. Все объясняется тем, что над Охотским морем ранее установился мощный антициклон, который не давал попасть на остров дождям с материка.

Почему на Сахалине и Курилах жара в 30 градусов переносится людьми гораздо тяжелее, чем в южных регионах страны? На Сахалине зафиксированы случаи, когда люди падают в обморок и испытывают проблемы с сердечной системой, с органами дыхания.

Между прочим, от жары страдают и домашние питомцы. Чтобы вывести из полуобморочного состояния собак, владельцам приходится устраивать им купания…

Метеорологи объясняют некомфортность состояния в жаркую погоду высокой влажностью островного воздуха. Например, 19 июля в Южно-Сахалинске около полудня она составляла 60 – 80 процентов.

Новости хорошие и не очень

Многие островитяне отправились в жаркие дни к водоемам, на морское побережье. Есть хорошие новости от регионального управления Роспотребнадзора. Как сообщили в отделе санэпиднадзора, мониторинг состояния воды в целом показывает пока хорошие результаты. Купаться можно и на Тунайче, где расположен пляж «Солнечный», и на Анивском взморье, и в Татарском проливе.

Вода спасает, вода губит

К сожалению, не обходится без ЧП на воде. Как официально сообщило региональное управление МЧС, в понедельник 19 июля водолазы искали тела утонувших в двух районах: Корсаковском и Анивском. Оба утонули днем раньше. В первом случае в окрестностях села Озерское на озере Малое Чибисанское перевернулась лодка с мужчиной, он утонул. В воскресенье его искали пять спасателей с двумя водолазными комплектами, поиск продолжился на следующий день.

В Анивском районе ЧП произошло в окрестностях села Урожайное, на реке Лютога. Во время купания здесь утонул 24-летний мужчина. По горячим следам спасатели обследовали 100 квадратных метров русла Лютоги и участок берега протяженностью 250 метров. Также поиски продолжились на следующий день.

Спасатели, дислоцированные в селе Охотское, дополнили, что на минувших выходных было несколько случаев, связанных с отказом техники. В одном случае заглох мотор лодки, в которой находились отдыхающие. Плавсредство уносило в море, потребовалось экстренное вмешательство спасателей. В подобных ситуациях оказывались еще, как минимум, три лодки и скутер.

Печальное известие поступило с острова Итуруп – в реке Змейке, что в черте районного центра Курильска, утонула 11-летняя девочка. По предварительным данным, она без присмотра взрослых купалась в речке с 10-летней подругой. На середине реки пошла ко дну.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

Николай ПИТЕРСКИЙ.