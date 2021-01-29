Лето с Туту.ру. Куда полетим отдыхать и по каким ценам

Топ направлений по России на лето, который наблюдается сейчас, скорее всего будет отличаться от того, что будет зафиксировано по итогам летнего сезона. Например, сейчас наряду с южными морскими курортами в топ-10 входят Магадан и Петропавловск-Камчатский.

Пока средние чеки по оформленным билетам из Москвы в Симферополь на 19 проц. выше, чем к той же дате год назад, из Москвы в Сочи – на 33 проц. ниже, из Москвы в Анапу — ниже на 11 проц., в Геленджик — на 43 проц.

В прошлом году те, кто купил билеты заранее, ничего не выиграли, так как после серьезных ограничений на путешествия, действовавших весной, авиакомпании начали существенно снижать цены. Но если ситуация стабилизируется, цены могут начать отыгрывать падение.

– Билеты на самолеты по России сейчас дешевле, чем год назад. По нашим данным, в среднем на 15 проц. Причем по некоторым направлениям средний чек сократился на 30 – 40 проц., – говорит Александр Гладилин, генеральный директор ООО «Новые туристические технологии». – Это, с одной стороны, хорошо, потому что люди даже в такой сложный период могут продолжать путешествовать, с другой – авиакомпании делают это не от хорошей жизни, а чтобы заполнить борта, и это не очень укрепляет их финансовое положение. И когда ситуация стабилизируется, билеты по России должны снова подорожать — раньше в среднем рост цен был на 6 – 7 проц. в год.

Ощущение неопределенности привело к снижению глубины бронирования — люди стали планировать поездки в последний момент. Пока ситуация не вернется к какой-то более или менее привычной норме, люди так и будут поступать. Но по мере восстановления объема перевозок покупать заранее снова должно стать выгоднее, и люди к этому вернутся.

По итогам всего лета-2020 средний чек за перелет из Москвы в Симферополь был 5 685 рублей за билет в одну сторону. Те, кто уже купил билеты по этому маршруту на лето 2021 года, заплатили в среднем 7 201 рубль. За билеты в Сочи пока платят в среднем столько же, сколько составил финальный средний чек по итогам всего лета.

Что касается бронирования авиабилетов за границу, то пока возможностей для зарубежных поездок у россиян не много, и неизвестно, что будет с международным сообщением к лету — куда можно будет путешествовать и на каких условиях. Поэтому пока билеты за рубеж на лето бронируют сдержанно. Но есть путешественники, которые уже купили билеты в Турцию, Италию, США, Германию, Черногорию, на Кипр, а также в страны ближнего зарубежья.

Согласно опросу, проведенному в конце прошлого года, в 2021 году россияне больше всего хотели бы отправиться в Италию, Испанию, Таиланд, Германию, Грецию, Турцию и Чехию.

Олег РОМАНОВ.