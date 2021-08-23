Лето собирает, а зима подбирает Календарь дачника

Август на исходе. В садах и на огородах завершается очередной цикл работ. Вам в помощь рекомендации ведущей нашей постоянной рубрики агронома Валентины Косенковой.

Клубни картофеля на плантациях, где от засухи пожухла ботва, больше не растут. Хоть они и мелкие, выкапывайте их, не то пойдут дожди, и вы потеряете даже эту малость. Картофель с зеленой ботвой еще доходит до кондиции. Если вы высаживали его в ранние сроки, можете убирать после 20-х чисел августа.

Старайтесь регулярно, через день-другой, собирать пикули. Иначе на огуречных грядках вместо молодых вкусных огурчиков вырастут большие, перезревшие, годные разве что на косметические маски. Более того, переростки остановят дальнейшее развитие завязи на лианах.

Из-за плохого опыления и перепада температур нынешний урожай огурцов в парниках и открытом грунте хуже прошлогоднего. За исключением зеленцов, растущих на унавоженных грядках. Азота там в достатке, растения развиваются хорошо.

В теплицах опытных огородников, конечно же, огурчиков уродилось больше. Зная, что пчелы в жару не летают и не опыляют растения, эти практичные люди хотя бы на ночь прожигали бумагу. Или ставили в теплицу бочку с навозом и время от времени помешивали органику. Итог таких усилий – дым и углекислый газ благотворно повлияли на завязь плодов.

Краснеют помидоры. Те, что помельче, хороши для засолки, те, что покрупнее, – для еды. В этом году среди томатов распространилось вирусное заболевание стрик. Оно тоже придает жесткость мякоти и кожице томатов, в плодах встречаются белые прожилки. Кушать такие помидоры можно, а оставлять на семена нельзя.

Продолжаем 1 – 2 раза в неделю поливать перцы и баклажаны, рыхлить почву у корней и подкармливать их органикой (1 л навоза на ведро воды) или сложным удобрением. Нынешним летом из-за плохого опыления завязи на этих культурах было раза в три меньше.

Уход за перцами и баклажанами, кабачками и патиссонами такой же, как за огурцами и помидорами. Следите только за тем, чтобы на растениях не появился паутинный клещ.

Этим летом тыква тоже не радует обильным урожаем, на каждом побеге в среднем развивается по 1 – 2 плода, а не до шести, как раньше. Но, как говорится, чем богаты, тому и рады.

Убираем петрушку и укроп второго и третьего сроков посева, солим, сушим, замораживаем, режем в салаты.

Редис второго и третьего (завершающего) срока посева прореживаем. Кимчи, турнепс, редьки различных сортов окучиваем, чередуем поливы и рыхление, а также защищаем эти овощи от капустной мухи. Срезаем раннюю капусту, ее вилки начинают трескаться.

Созревает цветная капуста второго срока посадки. Оберегайте ее от солнечных лучей. После полива, рыхления и подокучивания сломайте самые большие листья и прикройте ими ее головки. Иначе они позеленеют и привлекут к себе мух, комаров, бабочек…

Глубже, до самых корней рыхлите жесткую почву в междурядьях моркови и свеклы. Это будет равносильно поливу. Если не проводили вторую подкормку этих культур солью и борной кислотой, поторопитесь, время уходит. Эти вещества придадут сладость корнеплодам.

Плетем луковые косы либо пучками связываем головки лука и развешиваем для просушки. Подольше проветриваем вязанки чеснока, проверяя, не проявились ли на нем признаки гнилей донца.

Не забывайте рыхлить прошлогодние всходы черемши. Соберите в коробочки семена этого витаминного растения и посейте на грядке. Тогда не придется ходить в лес за «медвежьим луком», будете кушать свой и заготавливать его на зиму. Молодые растения черемши высаживайте в полутень, в сырое место, им там будет хорошо.

У отдавших урожай кустов смородины удалите старые ветки. Запаситесь черенками полюбившихся сортов этого ягодника. Срез на нижней части веточки делается под углом 45 градусов. На верхнем конце черенка срез должен быть плоским.

Высаживайте черенок в лунку также под углом 45 градусов, засыпайте почвой две-три нижние почки. Из них потом организуется кустик. Над поверхностью земли оставляем одну смородиновую почку и не забываем поливать посадки. Аналогично заготавливаются и выращиваются черенки крыжовника.

Самое время заняться клубникой. Если зеленая коса поражена болезнями, срежьте ее, не затрагивая сердцевину розетки, и подкормите кустики мочевиной (по инструкции) или органикой (1 л навоза на ведро воды).

Решили завести новую грядку клубники? Тогда, перекопав почву, сформируйте гряды. Причем в направлении с востока на запад, а не с севера на юг. Выберите для ягодника солнечные места. Как показывает опыт, гряды лучше прогреваются, что благотворно влияет на развитие корней клубники. К тому же она будет меньше подвержена серой гнили.

Некоторые садоводы выращивают клубнику в прорезях укрывного материала, что несколько затрудняет полив и получение отводков. Во втором случае, чтобы не снимать укрытие, первые два усика розетки поместите в наполненные землей бумажные или пластиковые стаканчики, пришпилив растения к почве. Вскоре вы получите хороший посадочный материал.

Здоровую зеленую косу клубники не срезайте. Такая процедура годится только для кустиков, пораженных болезнями и отстающих в росте. После срезки листьев им обязательно требуется подкормка мочевиной.

Пора делать заявки на саженцы яблонь. Особое внимание обратите на мичуринские сорта – они хороши тем, что защищены от парши, а для сахалинских садов это бич.

На исходе августа пора срезать стебли пионов и отцветших сортов лилий. А через неделю начнем высаживать первоцветы. Они любят открытые солнечные места. Так что чем больше света получат растения, тем ярче весной будут клумбы. А пока определитесь, где они у вас появятся.

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