Лето встречает прохладой. Портрет сахалинского июня

По данным регионального управления Росгидромета, к началу июня Сахалин подошёл «с прохладцей»: среднесуточные показатели температуры воздуха в северных и центральных районах острова были на 2 – 3 градуса ниже нормы.

В южных районах, наоборот, наблюдалось небольшое, на пару градусов, превышение нормы. А что будет дальше? Какой будет погода в шестом месяце года?

Синоптики уверяют, что обычно в июне характер погоды на островах во многом определяет антициклон над Охотским морем, он отталкивает дождливые и тёплые циклоны и подтягивает с морских просторов холодный воздух.

В конце мая ещё не было видно признаков образования такой атмосферной воронки. В истории бывало, что она формировалась лишь к середине июня, а иногда и вовсе не рождалась. Случись такой сценарий в нынешнем июне – характер погоды заметно изменится, будет теплее, выпадет больше осадков… Но пока предпосылок для резкого изменения погодных условий в первой декаде месяца нет. По-прежнему продолжат раскачиваться весенние климатические качели с заметными перепадами температуры днём и ночью. На юге будет постепенно теплеть, а в центральных и северных районах возможны и кратковременные заморозки ночью.

Вообще в первой половине июня ещё продолжается сахалинская весна, а во второй половине погода начинает больше походить на летнюю.

В Южно-Сахалинске 15 июня 2023 года был зафиксирован рекорд: ночная температура воздуха держалась у планки +14 градусов, а 26 июня +15,9 градуса! В истории бывали и другие рекорды.

Самая тёплая ночь за историю метеонаблюдений выдалась в июне 1998 года: +16,3 градуса, а самая холодная в 1954 году: –2 градуса.

Традиционно июнь в наших широтах – самый сухой из летних месяцев. В областном центре в среднем выпадает всего 64 мм осадков, при том, что в июле 92, а в августе 107 миллиметров.

Самым влажным июнь был в 2009 году, когда выпало 176 миллиметров, а самым сухим – в 1998 году, когда осадков выпало всего-навсего 0,3 миллиметра!

Средняя месячная температура в Южно-Сахалинске +11,9 градуса. Самым тёплым выдался июнь 2010 года со средним показателем + 15,5 градуса, а самым холодным июнь 1998 года: +7,7 градуса.

Солнечное сияние самое продолжительное из летней троицы: в июне оно длится 186 часов, в июле 164, а в августе 165 часов. День летнего солнцестояния, которое приходится на 22 июня, на взгляд синоптиков, существенного влияния на погоду не оказывает. В силу островного положения гораздо большее влияние область испытывает от моря. Пока оно не прогреется в достаточной степени, погодной стабильности не будет.

Росгидромет ежегодно составляет вероятностный прогноз температуры и осадков по стране на вегетационный период. В прошлом году север Сахалина попадал в прохладную зону, в которой среднемесячная температура была несколько ниже нормы. В нынешнем прогнозе весь Сахалин и все Курильские острова отмечены розовым цветом, то есть здесь температура ожидается в пределах нормы, а вероятно, на 20 процентов выше неё. Никаких аномалий по осадкам не ожидается.

В прошлом году в середине июня то и дело шли кратковременные дожди, и многие сахалинцы гадали: почему так происходит, что в рабочие дни стоит солнечная погода, а на выходных, как назло, льёт дождь?!

Хорошо, что циклоны с сильными порывами ветра и осадками в наших широтах в этом месяце не частые гости.

Семён РЕЧКИН.

К слову

Древние римляне дали название июню в честь богини Юноны, воительницы, защитницы и покровительницы любви, брака, материнства. А в Древней Руси его имена: изок (кузнечик), разноцвет, скопидом, хлеборост и светозар. Говорили, что в этом месяце заря с зарёю сходится, что май — радость, а июнь — счастье.