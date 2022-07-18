1586 рублей платят сахалинским донорам крови

День у донора начинается вполне обычно: ранний подъем, сборы и простой завтрак. Утром я съела макароны с салатом и сладкий чай, как было рекомендовано в памятке донора, которую нашла в интернете. Перед кроводачей не рекомендуется есть жирную пищу.

Приезжаю в областную станцию переливания крови уже не первый раз. Все прошлые разы моя редкая группа крови не требовалась. Четвертая группа крови лишь у 7% жителей планеты.

На часах 8:16, станцию еще не открыли, а уже образовалась очередь из желающих сдать кровь. У каждого своя причина быть тут. Кто-то стремится стать почетным донором, кто-то хочет помочь своему близкому, а кому-то необходимо по медицинским показателям. Как только открылись двери, запустилась процедура сдачи крови из нескольких этапов.

Для начала необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб и переобуться. Для соблюдения чистоты в медицинском заведении каждому выдают тапочки и бахилы.

Переобувшись, я прошла в регистратуру заполнять анкету о своем здоровье и образе жизни. «Хорошее ли у вас сейчас самочувствие?», «Были ли у вас когда-нибудь судороги и заболевания нервной системы?», «Проводили ли вам иглоукалывание, пирсинг, татуировку за последние 120 календарных дней?» – эти и многие другие вопросы направлены на выявление, подходит ли человек на роль донора. К счастью, со здоровьем у меня все хорошо, и в этот день никаких противопоказаний для сдачи крови врачи не обнаружили.

Люди, которые никогда не проходили через донацию, думают, что перед процедурой нельзя есть. На самом деле, это не так. Утром обязательно нужно хорошо позавтракать, а перед сдачей крови выпить чаю и съесть булочку. Это необходимо для поддержания баланса жидкости в организме.

Спустившись на цокольный этаж, попадаю в буфет. Там на стене висит объявление: «При предъявлении направления донор получает чай и 75 г хлебобулочного изделия (пряники)». Направление у меня никто не проверил, а перекус я взяла сама себе.

Подкрепившись, поднимаюсь на третий этаж в операционную. В коридоре собрались доноры, ожидающие своей очереди.

Честно скажу, уже не первый раз сдаю кровь, но каждый раз страшно. А вдруг что-то пойдет не так: станет плохо или будет больно? От волнения стало подташнивать. Бывало уже, что теряла сознание, как только выходила из операционной. Последний раз проходила через донацию два года назад, и страх, что после долгого перерыва может стать плохо, все же присутствует.

Минута – и меня зовут на процедуру. Сажусь на кушетку и краем уха слышу слова врача: «Летом крови нужно больше». Стало немного не по себе. Ведь, действительно, сейчас так много людей получают серьезные травмы, при которых необходимо переливание крови. От этих слов волнение пропало, а желание помочь спасти кому-то жизнь стало намного сильнее.

Медсестра еще раз уточнила мое самочувствие. Поставила жгут на руку, дала небольшую игрушку в виде сердца, на стол рядом положила пакет для крови, пробирки с индивидуальными штрихкодами и иглу в стерильной упаковке. Спустя пару минут ко мне подошел врач. Вскоре мне наложили повязку и строго сказали: «10 минут руку не сгибать, через 2 часа повязку убрать».

После сдачи крови рекомендовано никуда не идти минут 15. Организм ослаблен, и резкие движения могут ухудшить самочувствие. Но тут все индивидуально. Я чувствовала себя прекрасно, поэтому неспешно пошла в регистратуру, где у меня забрали направление, поставили печать на заявлении о замене обеда на денежную компенсацию. Здесь же берут справку на два выходных дня, которые, кстати, можно добавить к отпуску.

Завершающим этапом «пути донора» является касса. Человеку, который безвозмездно сдает кровь, положена компенсация за обед в размере 5% от прожиточного минимума, установленного в регионе. Я получила 1586 рублей.

В общей сложности на станции переливания крови я провела чуть больше двух часов. Кажется, что много, но осознание того, что твоя кровь спасет чью-то жизнь стоит потраченного времени.

Анастасия КАРАМУШКИНА.