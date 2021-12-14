«Левые» рыба и икра с Сахалина отправлялись на материк без проверок

Сотрудники транспортной полиции вскрыли в Поронайске преступную схему.

Как им удалось выяснить, руководитель местного государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных № 4» за период с апреля 2020-го по январь 2021-го годов оформил и выдал коммерческой структуре 49 ветеринарных свидетельств на морепродукцию – рыбу и икру.

При этом заявки, поступавшие от коммерсантов через систему «Меркурий», должным образом не отрабатывались. Ветеринарно-санитарная экспертиза морских рыб и икры для определения их безопасности не проводилась, пригодность транспортных средств для перевозки продукции с соблюдением требуемого режима не проверялась.

Федеральная государственная автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации грузов, за которыми в России установлен госветконтроль. «Меркурий», по сути, является единой информационной площадкой для ветеринарных ведомств, производителей и продавцов подконтрольной продукции.

На основании незаконно выданных свидетельств коммерсанты транспортировали продукцию за пределы Сахалинской области для продажи на материке. По предварительным данным, руководитель ветучреждения пошел таким скользким путем в расчете на получение премий за выполнение плана-задания по выдаче ветсвидетельств.

Региональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело. Госчиновник ветеринарного профиля обвиняется по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, совершенный из корыстной и иной личной заинтересованности). Статья предусматривает широкий спектр наказаний, вплоть до двух лет лишения свободы.

Николай ПИТЕРСКИЙ.