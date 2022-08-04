Льгота как горячий пирожок

Приобретая школьную форму, родители с невысокими доходами сэкономят 20 млн рублей.

Региональная выплата положена семьям, где есть ученики и где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В этом случае родителям возместят до 10 тысяч рублей за покупку одежды для каждого школьника.

В Сахалинской области такая мера поддержки действует с 2015 года. В 2021-м родители получили компенсацию на приобретение одежды для 6 тыс. детей. За 7 месяцев 2022-го за получением льготы обратились более 1,5 тыс. семей, воспитывающих 2 126 детей.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, социальная сфера – одна из самых высокофинансируемых в Сахалинской области. В июне фракция «Единой России» в областной думе внесла поправки в областной бюджет-2022. Они касались мер социальной поддержки. В результате на эти цели в казну дополнительно направлено 4,2 млрд рублей.

По словам руководителя регионального центра социальной поддержки Александры Макаровой, льгота на приобретение одежды для школьников положена малообеспеченным сахалинцам и курильчанам, работающим или состоящим на учете в центре занятости. Этой категории граждан следует обратиться в отделения центра по месту жительства или позвонить на горячую линию регионального министерства социальной защиты по номеру 8-800-201-0099.

Для получения выплаты необходимы паспорт, справка о составе семьи, справка из школы, кассовый чек на покупки, банковские реквизиты и документы о доходах.

Екатерина Дейнеко.