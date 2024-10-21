Лидер – Корсаковский район

Свыше 780 дворов обновили на Сахалине и Курилах в ходе текущего ремонта.

Текущий (ямочный) ремонт дворовых территорий завершился во всех муниципальных образованиях островного региона. Всего в этом году отремонтировали 784 двора.

Лидером по числу отремонтированных дворов в этом году стал Корсаковский городской округ. Здесь асфальтовое покрытие восстановили в 141 дворе. В южных районах Сахалина также лидируют Южно-Сахалинск – 129 дворов, Холмск – 119. На севере острова в числе первых по количеству приведённых в порядок дворовых территорий Александровск-Сахалинский – 61 двор и Оха – 37.

Также близится к завершению капитальный ремонт дворовых территорий. Из запланированных 201 двора к сегодняшнему дню отремонтированы 136. Кроме того, завершается обновление придомовых территорий по федеральному проекту «1000 дворов». Новый облик уже получили 10 дворов из планируемых 11.

Также до конца текущего года в островном регионе обустроят более 20 общественных пространств, которые стали победителями всероссийского голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Среди них – проекты благоустройства зоны отдыха в Макарове, парк «Застава» в Ногликах, сквер по улице Победы в Углегорске и другие, сообщила пресс-служба областного правительства.