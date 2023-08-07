Лидеры молодежных движений страны прилетели на Сахалин

Руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров побывали на площадках, которые готовят к проведению форума «ОстроVа». Посетили корсаковский Центр молодежных инициатив, начальную общеобразовательную школу № 5 и оздоровительный центр «Лесное озеро».

Уже в следующем году на федеральные деньги от Росмолодежи здесь пройдет капитальный ремонт. В планах сделать многофункциональный молодежный центр, отвечающий современным тенденциям.

– Рада, что федеральные средства помогут этому центру стать более современным и совершенным, а у корсаковской молодежи появится еще больше возможностей развиваться и расти. Хотелось бы, чтобы они тоже приняли участие в проекте преображения пространства. Григорий Гуров отметил, что задача движения взаимодействовать с родителями, учениками, обучающимися. Сахалинская область очень активно работает в этих направлениях.