«Лидеры России» подключились к решению задачи по привлечению высококвалифицированных кадров в Сахалинскую область

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа. До 9 августа 2023 года им предстоит подготовить проект решения социально-экономической проблемы, заявленной руководством субъекта РФ.

В Сахалинской области перед конкурсантами поставлена задача – определить меры, которые позволят привлечь в регион высококвалифицированные кадры. Наиболее эффективные решения, по оценке экспертов конкурса, лидеры представят региональным властям и смогут принять участие в реализации своих проектов.

Участники пятого сезона «Лидеров России» приступили к выполнению заданий регионального этапа, который включен в программу конкурса впервые. Его проходят 3009 управленцев из всех субъектов РФ и еще 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.

На региональном этапе конкурсанты работают в командах.

В Сахалинской области перед участниками конкурса поставлена задача – определить меры, которые позволят привлечь на территорию высококвалифицированные кадры.

Сегодня в островном регионе уровень безработицы находится на одной из самых низких в России отметок. Более того, в местных организациях насчитывается 8 тысяч вакантных должностей. К 2025 году в области в рамках инвестиционных проектов будет создано 15 тысяч новых рабочих мест. Если не решить эту проблему критического дефицита кадров в ближайшие три года, прогнозируемый ущерб для Сахалинской области превысит два триллиона рублей инвестиционных средств.

— Для снижения оттока населения власти нашего региона внедрили целый комплекс мер. Они направлены на обеспечение основных потребностей жителей островов. Высокими темпами ведется ликвидация аварийного жилья.

Регион находится в числе лидеров по количеству вновь строящегося жилья на душу населения. Активно развивается здравоохранение, высокотехнологичная медицинская помощь становится более доступной, в том числе и для жителей самых отдаленных населенных пунктов. Цифровизация облегчает получение социальных услуг.

В регионе действует широкий спектр мер поддержки семьи. Особые внимание – специалистам, которых не хватает региону. Мы приглашаем кадры из других субъектов Федерации, помогаем с жильем, делаем все, чтобы они могли повышать свою квалификацию, осваивать смежные специальности. Эффект есть.

За последние два года отток населения снизился на 31%. Однако указанных мер все же недостаточно. В 2022 году миграционный приток увеличился всего на 1 тысячу человек. Поэтому так важно решение кадровой проблемы, которое предложат «Лидеры России», — сказала Юлия Главинская, министр государственного управления Сахалинской области.

Островной регион наряду с Министерством труда РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», АНО «Агентство развития навыков и профессий» стала одним из авторов пилотного проекта «Заработаем вместе», который поддержал Президент России Владимир Путин. Участники проекта походят консультацию, получают карьерный план и возможность его реализации на территории региона.

— Мы привлекаем целеустремленных людей, которые хотят добиться большего в избранной профессии, помогаем им увеличить доход, сделав успешную карьеру. Благодаря этому работодатели, наша островная экономика получают высококвалифицированных, нацеленных на успех специалистов.

Программа реализации карьерного плана в каждом случае включает подбор будущего рабочего места, стажировку на предприятии, освоение ключевых навыков в формате тренировок, выполнение профильных заказов по выбранному направлению.

Все программы и практические задания согласовываются с руководителями действующих компаний и поэтому максимально отвечают их реальным потребностям, — отметила генеральный директор «Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области» Анастасия Кожепенько.

Подготовить решения лидерам необходимо до 9 августа 2023 года. После экспертной оценки все проекты будут переданы властям Сахалинской области. Команды, подготовившие наиболее перспективные решения, смогут впоследствии поучаствовать в их практической реализации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.