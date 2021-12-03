Ликвидация аварии на водозаборе в Горнозаводске находится на контроле у губернатора Валерия Лимаренко

В Невельском районе введен режим ЧС. В село Горнозаводск, где проживает около 4 тысяч человек, осуществляется подвоз воды. Ситуация находится на особом контроле главы региона.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Подачу воды планируют возобновить сегодня в течение дня. Одновременно региональное министерство ЖКХ ищет насосное оборудование на замену вышедшему из строя.

– 1 декабря на водозаборе перестали работать два насоса. 2 декабря в течение дня их работу восстановили, но спустя непродолжительное время они снова вышли из строя. Сейчас ищем оборудование на замену по всем предприятиям «Водоканала». Для Горнозаводска нужен редкий насос. Он должен быть погружным, чтобы качать воду из реки, и при этом иметь большую производительность.

Прорабатывается также альтернативное решение – использовать существующие насосы меньшей мощности. Стоит задача – решить проблему сегодня. Принимаются все возможные меры, чтобы скорейшим образом восстановить водоснабжение села, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Отметим, что в Горнозаводске ведется строительство современного водозабора мощностью 1670 кубометров воды в сутки. Запустить его должны уже в июле 2022 год, сообщает пресс-служба регионального правительства.