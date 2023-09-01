Ликвидация последствий циклона

Из-за обильных осадков подтоплена низменная часть города Южно-Сахалинска. В зону подтопления попало 62 частных дома, в которых проживает 217 человек, из них 43 ребенка. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Пожарными и спасателями эвакуировано 25 человек из них 10 детей.

Развернуто 2 пункта временного размещения вместимостью 1500 человек, на базе комплекса «Ласточка» размещено 17 человек, из них 8 детей.

В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 50 человек, 6 единиц техники.

Работает оперативная группа ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пожарно-спасательные подразделения г. Южно-Сахалинска совместно с поисково-спасательным отрядом им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области объезжают подтопленные дома и эвакуируют нуждающихся в пункты временного размещения, откачивают воду из затопленных подвальных помещений частных домов и государственных организаций.