Ликвидировать пробки на выезде из Южно-Сахалинск дорожники обещают при помощи четырёх полос

Эта временная мера позволит избавиться от дорожных заторов на период обустройства круговой развязки возле поворота на аэропорт (перекрёсток проспекта Мира и улицы Ивана Куропатко), сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев на заседании регионального правительства.

Пробки на этом участке, как и на всём южном выезде из областной столицы регулярно портят настроение всем. Связаны они с начавшимся весной капитальным ремонтом южной части проспекта Мира, через которую выезжают из областной столицы в сторону Корсакова и Охотского. В план работ входит и обустройство круговой развязки на перекрёстке Мира-Куропатко, что позволит повысить безопасность на выезде из аэропорта и не создавать там заторов. Начавшиеся земляные работы усугубили и без того непростую ситуацию (судить об этом можно по увеличившимся жалобам в Центр управления регионом), её пришлось даже рассматривать на заседании правительства.

Как пояснил глава регионального минтранса, две полосы, оставшиеся для движения, не справлялись, поэтому принято решение сформировать объездной путь. Для него обустроено земляное полотно с восточной стороны, и на проспекте Мира организовано движение транспорта по четырем полосам движения. При проведении земляных работ с западной стороны движение автотранспорта будет идти так же по четырем полосам на весь оставшийся период капремонта.

Движение по круговой развязке планируют запустить 17 октября, меньше чем через два месяца. Ещё одно кольцевое пересечение проектируется на повороте на автодорогу Лиственничное – Охотское в районе ресторана «Генерал». В том же месяце должна завершиться основная часть ремонта автодороги в южной части проспекта Мира. Он был разделён на четыре этапа, протяжённость обновляемого участка – 5, 7 км. На всём протяжении сейчас уложено земляное полотно, на отдельных участках выполнены работы по регенерации, обустраивается асфальтобетонное покрытие.

Движение здесь станет четырёхполосным. Все работы должны будут закончить в первой половине 2026 года. Они входят в национальный проект «Инфраструктура для жизни» и находятся под контролем руководства области.

Владимир ПАВЛОВ.