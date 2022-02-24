Липовый поставщик. Парикмахер из села Победино «стриг» кошельки доверчивых клиентов

44-летний житель Смирныховского района обвиняется в серии мошенничеств. Расследование уголовного дела уже окончено и передается в суд.

Установлено, что мужчина предлагал своим знакомым приобрести через него по выгодным ценам автомобильные запчасти и транспортные средства. Брал деньги и… Вначале оттягивал день доставки под различными предлогами, а затем и вовсе переставал выходить на связь.

Одному из знакомых он сообщил, что сейчас находится в Южно-Сахалинске, и на одной из авторазборок есть турбина на автомобиль всего за 4 тысячи рублей. О том, что эта деталь нужна, тот рассказывал ему раньше. Он перевел требуемую сумму с учетом дополнительных расходов – топлива и пр., но товара так и не дождался.

Под предлогом продажи запчастей аферист выманил деньги еще у двух своих бывших клиентов.

А 17-летнему жителю села, который постоянно у него стригся, предложил помощь в приобретении мотоцикла за 5 тысяч рублей. Парень уже переводил ему деньги и за мотоцикл, и за транспортировку, и за бензин. Но заветный мотоцикл так и не получил, поскольку его просто не существовало.

Еще одному своему клиенту фигурант уголовного дела предложил приобрести иномарку за 300 тысяч рублей. Взял почти 80 тысяч рублей предоплаты. Но потом сообщил, что с машиной произошла техническая неполадка, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по области, экс-парикмахеру предстоит ответить за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.