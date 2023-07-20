Лирическая, географическая…

«Сахалинский шансон» – так назвал песню, с которой мы сегодня знакомим наших читателей, автор слов и музыки Владислав Золотухин из с. Быков Долинского района. Это одна из лучших работ музыканта об островной земле. В нашем проекте 21 апреля нынешнего года мы представляли его композицию «Гимн Сахалина» в исполнении популярного певца, уроженца г. Шахтерска Углегорского района Ярослава Сумишевского. Для него Владислав написал десятка три песен.

А его «Сахалинский шансон» с большим чувством спел полковник Василий Чуйдан из областного центра. Выпускник Омской высшей школы милиции и Академии управления МВД России, он 34 года посвятил профессии, выбранной по призванию. Василий – победитель и активный участник областных и всероссийских конкурсов патриотической песни среди сотрудников силовых структур, лауреат областных фестивалей «Песня Сахалину» и «Холмский перевал».

Аранжировку композиции выполнил профессиональный музыкант из областного центра Юрий Мусаленко. Его мы считаем добровольным «продюсером» и участником проекта «Воспетые острова».

Благодаря тройственному творческому союзу земляков появилась песня, красиво зазвучавшая в мужском вокале от первого лица. Рефреном в ней – простые и ясные слова с глубоким подтекстом:

Пересекая островную грань,

Везде найдешь ты счастье и невзгоды.

Зовут Москва, и Питер, и Кубань,

Зовут Самара, Киров и Рязань,

Но коль уж сахалинской я породы,

Мне так тоскливо без родной природы.

Мне острову отдать придется годы,

Хотя у нас вода куда ни глянь.

Вот такая она, островная земля. Покидать ее тяжело и больно. С ней лучше не расставаться, прельстившись комфортной жизнью больших городов. Так считает автор текста Владислав Золотухин и делает для себя единственно правильный выбор.

Исполнителю Василию Чуйдану удалось точно воссоздать музыкальный образ песни. Несомненно, его дополняет видео­ряд с пейзажными зарисовками родного острова. Так что смотрите и слушайте «Сахалинский шансон».

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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