Лисьи свадьбы по зимнему сценарию. Портрет сахалинского марта

Каким он будет, третий месяц года и первый месяц календарной весны в нынешнем сезоне?

В прошлом году сахалинский март проявил себя во всей своей красе. Был весьма переменчивым: и морозным, и теплым, и щедрым на осадки. Перед женским днем в южные районы нагрянул циклон, который быстро покинул наши широты, но отметился усилением ветра и снегопадом. В середине месяца пожаловал второй циклон, в конце – третий. В каждом случае после временного потепления вновь возвращались морозы. Погода была крайне неустойчивой. Чего ожидать на этот раз?

Росгидромет в своем вероятностном прогнозе температурного режима в России на отопительный период 2022 – 2023 годов предполагает: средняя месячная температура воздуха в юго-западных районах Дальневосточного федерального округа, в том числе на территории всей Сахалинской области, ожидается выше нормы. При том, что норма средней месячной температуры для центральной части Сахалина (уровень Поронайска) составляет минус 6,8 градуса.

Региональное управление гидрометеослужбы считает, что март вполне оправдывает свой статус пограничного месяца между зимним и весенним сезонами. Первая половина обычно проходит по зимнему сценарию, а вторая – по весеннему.

В дневное время столбик термометра может подниматься до небольших плюсовых значений, в ночное – опускаться до средних минусовых. Сильные морозы для островного марта не типичны.

Природные процессы, по словам биолога-охотоведа Андрея Здорикова, говорят о том же. В третьей декаде февраля, несмотря на увеличивающуюся продолжительность светового дня, совсем не было видно признаков весны, подтаявших мест, проталин. Мороз не отпускал, чувствовалось мощное влияние антициклона, надолго установившегося над Сибирью.

Зимующие в городе птицы – бурые дрозды, свиристели и другие виды – вели себя вполне по-зимнему, активно питались ягодой рябины. Орланы-белохвосты вместе с чайками и воронами зорко присматривали за рыболовами на льду: вдруг начнется активный лов, тогда можно будет поживиться рыбкой.

У лис, которых довольно много в окрестностях областного центра, в полном соответствии с их зимним «расписанием» начались свадьбы. Хищницы совсем потеряли осторожность, могут собираться вместе по несколько особей, мало обращая внимания на людей и близость цивилизации.

Из всего этого можно предположить, что, действительно, весна наступит не раньше середины марта. Кстати, тогда и появятся на юге острова первые перелетные лебеди. А пик весеннего перелета будет позже, в апреле.

На взгляд Андрея Здорикова, в природе происходят серьезные климатические изменения, и если сравнивать с 1970-ми годами, климат уже изменился от муссонного до резко континентального. Нынешний морозный февраль на Сахалине очень похож на сибирский.

Полвека назад в феврале и марте в областном центре следовали пурга за пургой, а в апреле накопившиеся огромные массы снега начинали дружно таять. Со склонов гор лились потоки талых вод, речки становились бурными, вода плескалась на проезжей части автодорог и на тротуарах.

Нынешний же февраль выдался очень малоснежным. Может быть, март компенсирует эту «недостачу».

Семен РЕЧКИН.

К слову

В Южно-Сахалинске за историю метеонаблюдений рекордно теплым был март 2015 года, когда средняя месячная температура составила минус 0,9 градуса, а рекордно холодным – март 1949 года, минус 10,2 градуса.

На Сахалине 15 марта 2021 года зарегистрирован температурный рекорд – воздух на юге прогрелся днем до плюс 13 градусов. Прежний рекорд был датирован 15 марта 1995 года – плюс 8 градусов.