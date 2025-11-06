Листопад – вечный вальс на холодном ветру

Южносахалинец Тэхо Чан – кандидат технических наук и притом тонкий лирик. Его поэзия пронизана светлыми эмоциями. Однажды на вопрос, как вам пишется, поэт ответил:

– И в науке, и в творчестве важно первоначально ощутить внутри себя какой-то импульс, толчок. Затем ещё непонятное чувство обрастает логикой, облекается в слова. Эмоции здесь первичны. И стартовую строчку важно найти, как кончик ниточки, потянув за которую удаётся раскрутить сюжет стихотворения.

В «Воспетых островах» мы представляли песню «Сахалинская зима» на стихи Тэхо Чана (музыка и вокал преподавателя центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска Александры Агаевой (Красновой). Рассказали читателям о его композиции «Сахалинская зазывальная» на музыку Сергея Вербицкого. Она вошла в федеральный проект «#МыВместе» известного продюсера, композитора и музыканта Тимура Ведерникова. Кроме того, коллекцию «Воспетых островов» пополнил один из романсов Тэхо, созданный в содружестве с искусственным интеллектом. Композиций в таком жанре поэтом написано уже на целый диск под названием «Романсы, рождённые на Сахалине».

И, конечно же, вдохновение поэту дарит любовь к островной природе. По его рассказам, с детства, которое прошло в Долинске, он трепетно относился к белизне и нетронутости снега. После метелей отправлялся в лес, что был недалеко от дома, любовался снежной целиной и сожалел, что оставляет на ней следы. С тихим восторгом созерцал нежные краски островной весны, а в солнечные октябрьские дни – яркую палитру осени. Она, как художник, расписывала деревья всеми цветами и оттенками – от зелёного до ярко-жёлтого, оранжевого, красного, лилового, пурпурного…

Столь роскошное преображение природы накануне предзимья настраивает многих поэтов на лирический лад. Вот и у Тэхо Чана появился стихотворный текст к песне «Я люблю увяданья пору». С её премьерой мы сегодня знакомим наших читателей. Музыка и вокал сгенерированы искусственным интеллектом, а красивый видеоролик – творчество нашего редакционного дизайнера Николая Башмакова.

Людмила НИКОЛАЕВА.