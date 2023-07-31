Лиственницы против парниковых газов. В ближайшие годы на Сахалине высадят около 21 млн деревьев

Озеленением займется ООО «Ванинский центр лесоводства», который разрабатывает проект лесовосстановления, выращивания саженцев с комплексным агроуходом. С августа 2020 года компания получила статус резидента свободного порта Владивосток.

И соглашение о работе с ним подписало правительство области.

На шести тысячах гектаров Поронайского лесничества вырастет более 21 млн лиственниц.

– Высадка сеянцев сложная и долгая работа, которая рассчитана на 75 лет, – рассказал зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков. – Первые экономические результаты по продаже углеродных единиц появятся через четыре года. 100 гектаров засадят деревьями уже в сентябре этого года. «Ванинский центр лесоводства» привезет на остров первую партию одно – двулетних лиственниц. Это 350 тысяч растений.

Новые деревья посадят на заболоченных территориях, так как они любят избыток влаги. Хорошую приживаемость и быстрый рост обеспечит современная технология подготовки грунта, при которой легкая техника рыхлит верхний слой почвы, а сеянец высаживается в мульчу (тонкий слой соломы, сена или опилок, прикрывающий почву).

– Основная цель лесоклиматического проекта – создать на Сахалине насаждения лиственницы, обеспечивающие поглощение парниковых газов, – рассказал руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства области Роман Остапенко.

По словам директора «Ванинского центра лесоводства» Вадима Москвичева, сажать деревья для проекта будут до 2028 года.

Кстати, эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов в области проводится с 1 сентября прошлого года. Предварительно, он поможет нейтрализовать около 3,1 млн тон парниковых газов.

Марина ЗОТОВА.