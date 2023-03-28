Лисы на Шикотане все меньше боятся людей

Любопытный момент из жизни дикой природы острова попал в объектив жителя села Малокурильское – островная лиса греется на радиаторе автомобиля.
Даже приближение человека на тарахтящем транспорте не заставило плутовку броситься подальше, повинуясь инстинкту. Она лишь перескочила с капота на крышу.
Автор видео, опубликовавший забавное видео в одном из местных пабликов шутит, что рыжие бестии на Шикотане постепенно превращаются в домашних животных. По его предположению, в древние времена так шел процесс одомашнивания кошек и собак…
Шикотан вполне подходящая для такого процесса территория – размеры острова небольшие, врагов практически нет, плотность населения высокая, соответственно, и мусорные баки не пустуют. Да и немало людей лис подкармливают.
Сергей Рябов.
Видео с телеграм канала Shikotan_News.
Фото: скриншот с видео.