Лисы на Шикотане все меньше боятся людей

Любопытный момент из жизни дикой природы острова попал в объектив жителя села Малокурильское – островная лиса греется на радиаторе автомобиля.

Даже приближение человека на тарахтящем транспорте не заставило плутовку броситься подальше, повинуясь инстинкту. Она лишь перескочила с капота на крышу.

Автор видео, опубликовавший забавное видео в одном из местных пабликов шутит, что рыжие бестии на Шикотане постепенно превращаются в домашних животных. По его предположению, в древние времена так шел процесс одомашнивания кошек и собак…

Шикотан вполне подходящая для такого процесса территория – размеры острова небольшие, врагов практически нет, плотность населения высокая, соответственно, и мусорные баки не пустуют. Да и немало людей лис подкармливают.

Сергей Рябов.

Видео с телеграм канала Shikotan_News.

Фото: скриншот с видео.